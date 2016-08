Nuoret näyttelijät Emilia Eerola, Luka Kääriäinen, Sara Kolkka ja Nanna Kääriäinen pääsivät kokeilemaan elokuvassa näyttelemistä kesälomallaan. Kuvasta puuttuu Lyyti Rönö. Kuva: Noora Kytöharju.

Nuoret näyttelijät pääsivät mukaan tekemään elokuvaa

Kangasalla kuvattiin heinäkuussa musiikkielokuvaa Sysien syleily. Mukana oli myös joukko nuoria näyttelijöitä, jotka ovat tuttuja Kangasalan Pikkuteatterista.

– Mukana on kaiken kaikkiaan lähes 65 henkilöä, kun lasketaan yhteen kaikki avustajat ja tekijät, sanoo elokuvan ohjauksesta vastaava Jarmo Salo.

Salo on kuvannut elokuvaa viime vuoden syksystä lähtien avopuolisonsa Kyllikki Isoahon kanssa. Näyttelijöiden rekrytointi on tapahtunut Salon teatteriharrastuksen kautta.

Muutenkin elokuva on parsikunnan omaa tuotantoa: tarina on syntynyt Isoahon kirjoittamien laulujen ympärille, ja molemmat ovat osallistuneet käsikirjoittamiseen.

– Itselläni on harrastajateatteritaustaa Ramppi-teatterissa ja kontakteja muun muassa Kangasalan Pikkuteatteriin, jonka kautta löysimmekin näyttelijät tähän nimenomaiseen kohtaukseen. Teatteritaustalla on myös merkittävä rooli siinä, että lähdimme ylipäätään tekemään tätä elokuvaa.

Erillisiä koe-esiintymisiä elokuvaan ei järjestetty, vaan lapset valikoituivat halukkaiden joukosta.

– Työskentely lasten kanssa on sujunut oikein hyvin, ja kaikilla on ollut kivaa kuvauksissa. Kun kuvauspäivät pidetään tarpeeksi lyhyinä ja paikalla on paljon porukkaa, ei kukaan väsy liikaa.

Samaa sanovat myös nuoret elokuvatähdet, joille kokemus kameroiden edessä on ensimmäinen laatuaan.

– Kuvauspäivä oli muutaman tunnin mittainen, ja meillä oli todella hauskaa, kertovat ­Emilia ­Eerola, Sara Kolkka, Nanna ­Kääriäinen ja Luka Kääriäinen.

– Tietysti jännitti hieman, koska kameroiden edessä näytteleminen oli uutta. Kukaan meistä ei ollut aiemmin näytellyt oikeassa elokuvassa, he jatkavat.

– Mutta se ei ollut sellaista pelottavaa jännitystä, vaan enemmänkin oltiin innoissamme uusista jutuista, täydentää Nanna.

Lasten mielestä elokuvan kuvauksissa parhaita juttuja ovat olleet yhdessä tekeminen, kameroiden edessä näytteleminen ja tietysti herkut, joita sai syödä päivän aikana.

– Saimme syödä herneitä niin paljon kuin halusimme. Oli myös keksiä, pullaa ja mehua, kertovat Emilia ja Nanna.

– Parasta on ollut, kun olemme saaneet näytellä yhdessä, jatkaa Nanna.

Elokuvan kuvaukset ovat ohjaaja Salon mukaan loppusuoralla, ja ne saadaan valmiiksi syksyn alkaessa.

Kangasalla kuvataan vielä joitakin kohtauksia. Tavoitteena on, että elokuva valmistuisi tänä vuonna.

– Meillä on joitakin juttuja kuvaamatta. Kuvaamme vielä ainakin Kaivannossa mökillä. Tarkoitus on kuvata elokuvan alkukohtaus ja täydentävää materiaalia, mutta muuten kuvaukset ovat hyvässä vaiheessa. Sen jälkeen jatkuu sitten materiaalin editointi.

Huutijärven koulun pihamaalla kuvattu kohtaus esitetään elokuvassa takaumana. Kohtauksessa käsitellään koulukiusaamista.

Emilia Eerola näyttelee kohtauksessa elokuvan päähenkilöä Maijaa nuorena.

Lapset kertovat, että heillä on ollut kohtauksessa myös repliikkejä.

– Repliikit oli helppo muistaa, koska ne olivat aika lyhyitä, eikä niitä ollut kovin paljon, sanovat kaikki.

Herneet ja herkutkin mainitaan useamman kerran haastattelun aikana. Myös hauskuus ja yhdessä tekeminen nousevat esille.

Vaikuttaa siltä, että Huutijärven koululla on vietetty oikein mukava kesälomapäivä kuvausten parissa.

Yhdessä tekemisen riemu välittyy tästä porukasta myös haastattelutilanteessa.