Nuoret murtautujat jäivät kiinni

Sisä-Suomen poliisilaitos on tutkinut ja selvittänyt laajan itä-Tampereella ja Kangasalla tapahtuneen asuntomurtojen sarjan, joka tapahtui vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Asiakokonaisuutta on tutkittu Kangasalan poliisiaseman tutkintaryhmässä. Tutkinnan yhteydessä on selvitetty yhteensä 18 törkeää varkautta, jotka ovat kohdistuneet omakotitaloihin pääasiassa itä-Tampereella ja myös Kangasalla. Tutkintakokonaisuus on rikoslajissaan poikkeava, sillä tekijät ovat olleet tekohetkellä 15–16-vuotiaita nuoria.

Rikoksella aiheutetut vahingot ovat olleet merkittävät. Pienehkö osa rikosten yhteydessä tekijöiden haltuun päätyneestä omaisuudesta on löytynyt tutkinnan aikana suoritettujen koti- ja maastoetsintöjen yhteydessä.

Tutkinnan yhteydessä on ollut vangittuna kaksi tällä hetkellä 17-vuotiasta nuorta. Lisäksi useita muita nuoria henkilöitä on ollut kiinniotettuina tai pidätettyinä.

Poliisi pääsi tekijöiden jäljille teknisen tutkinnan avulla ja suoritettujen kuulustelujen rooli asian selvittämisessä oli lopulta erittäin merkittävä.

Asian esitutkinta valmistuu alkusyksyyn mennessä, jonka jälkeen asiakokonaisuus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.