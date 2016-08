Eemeli Kurki ja Joonas Panttila harjoittelevat Jama Jaman valmennuksessa. Harjoituksiin on tultava ajoissa, oman joukkueen paita päällä ja varusteet kunnossa. Sääntö koskee myös valmentajaa.

Valmentaja on nuorten esikuva

Pallo lähtee nappiksen kärjestä jyrkkään kaareen. Se ylittää esteeksi asetetun maalin ja laskeutuu kohti varsinaista, mutta lentää aavistuksen ohi tolpan väärältä puolelta.

FC Kangasalan junioripelaaja kääntyy kuuntelemaan ääntä, joka kantaa tuulen ja hälyn läpi.

– Todella hyvä veto, mutta tee matalampi kaari! Sellaiset pallot ovat vaarallisia, Jama Jama kannustaa ja istuu sitten kentän laidalla olevalle puiselle penkille.

Esteharjoitus jatkuu. Pojat unohtavat hälinän ympärillään. Vaikka joukkueharjoitukset Kyötikkälän kentällä alkavat vasta puolen tunnin päästä, palloa rankaistaan armotta jo nyt.

– Päähaaste junnujen kanssa on keskittyminen. Mielessä liikkuu paljon ja koko ajan pitää touhuta jotakin. Mutta nämä ovat fiksuja kavereita. Kun saan pojat koukkuun, he tekevät töitä tosissaan. Silloin homma todella lähtee käyntiin.

Jaman mukaan valmentajan pahin virhe on, että hermostuu tai on liian ankara. Pitää osata vaatia mutta oikeaan aikaan. Ensin harjoittelun on oltava rentoa ja hauskaa. Vasta sitten annetaan haaste.

– Jos kiroilet tai korotat ääntäsi, sinua ei enää kunnioiteta. Minun tehtäväni on ymmärtää ja kannustaa poikia. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, pojat puolestaan ymmärtävät minua silloinkin, kun olen vaativa.

Espoon kasvatti eli täyttä jalkapalloelämää lapsuudesta aikuisuuteen asti. Jalkapallosta tuli elämäntapa ja hetkeksi myös ammatti. Kunnes vammat katkaisivat uran.

– Minut on leikattu neljä kertaa. Se oli kova paikka. Yritin unohtaa jalkapallon, mutta ei se onnistunut.

Tamperelaistunut Jama oli tehnyt valmennustyötä juniorien parissa jo Espoossa. Tampereella valmentajan valvovien silmien alla pelasivat muun muassa Ilveksen B-tytöt. Päivät kuluivat töissä. Illat Jama vietti kentän laidalla.

Vuonna 2011 kassalla työskennellyt valmentaja valittiin vuoden positiivisemmaksi tamperelaiseksi.

Julkisuus muutti kaiken lähes kerrasta. Työstä tuli keskipiste, illat kentällä vaihtuivat julkkiselämään. Facebookissa fanimäärä ylitti 7 000 rajapyykin. Kun seurat kysyivät valmentamaan, Jama kieltäytyi.

– Olin melkein viisi vuotta poissa. Vietin villiä sinkkuelämää ja juhlin. Minua pyöritettiin joka paikassa. Oli siistiä vain mennä sen elämän mukana.

Sitten ystävä antoi kovan syötön. Jama oli tavannut ammatikseen nyrkkeilijöitä valmentaneen Petri Palomäen pari vuotta aikaisemmin. Ystävyys syveni, ja siitä syntyi eräänlainen valmennussuhde.

– Olimme lähes päivittäin tekemisissä. Lopulta Petri kysyi, kumpi on minulle sydämen asia: auttaa nuoria vai heilua terassilla? Nyt ihan oikeasti, tule jakamaan tätä tietoa ja taitoa.

Molempia riitti. Jama oli pelannut Suomessa korkeimmalla sarjatasolla ja teki ennen loukkaantumistaan ammattilaissopimuksen, joka vei miehen Dubaihin. Myös kokemus seuratyöstä ja valmentamisesta oli vuosien mittainen.

Paluu kentälle merkitsi paljon. Kuinka paljon?

Jama vakavoituu, suuntaa katseensa kentällä harjoitteleviin lapsiin ja alkaa kertoa, mitä kaikkea nuoret oppivat lajin parissa.

– Pukukoppielämä opettaa toisten ihmisten kunnioittamista, kannustamista ja arvostamista. Olen itse saanut nämä jalkapallon kautta. Kun lopetin pelaamisen, oli helppo päästä sisälle työelämään ja -yhteisöön, sillä asenne oli jo opittu. Kyse on tiimityöstä.

Jaman mukaan valmentaja on nuorille tuki, esikuva ja ennen kaikkea aikuinen. Siksi on oma esimerkki on tärkein.

– Jos pelissä vastapuolen valmentajaa kiroilee tai haukkuu, en mene edes kättelemään häntä ja kerron pojille, miksi teen niin. Meidän tehtävämme on opettaa nuorille, millä tavalla elämässä kuuluu mennä eteen päin. Toista ihmistä pitää osata kunnioittaa. Lapset tekevät, mitä he näkevät muiden tekevän.

Valmentajalla pitää myös olla katetta tilillään. Nuoret janoavat tietoa ja haluavat oppia.

– Joka ainoan treenin aikana minut haastetaan. Silloin pitää osata oikeasti, sillä vain niin nuoret kunnioittavat minua. Kun pojat kysyvät, voinko opettaa jonkin tietyn jutun, tiedän heti, että voin.