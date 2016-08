FC Kangasalan F7-pojat ja muutama F8-poika turnauksen jälkeen. Joukkueen sisäinen hegemoniaottelu päättyi 3–3.

KS-turnauksessa tärkeintä on reilu peli

Kangasalan Sanomat -jalkapalloturnauksessa 20.–21.8. tunnelma on kannustava ja iloinen. Ketään ei syytetä kisaturistiksi eikä räyhääviä futisvanhempiakaan näy kentän laidalla.

Mukana oli tänä vuonna 34 joukkuetta eli noin 400 pelaajaa. Turnauspäivinä joukkueet myös harjoittelivat laukaisutekniikkaa pallotutkaan ja erilaisia pomputtelutaitoja.

Junioreiden ja naisten harrastesarjalaisten turnauksessa tärkeintä on pelistä nauttiminen, yhdessä yrittäminen ja tsemppaaminen.

Kaikki saavat mitalin, ja jokaisesta joukkueesta valitaan yksi pelaaja, joka palkitaan tsemppari-tunnustuksella.

FC Kangasalan E-tyttöjen mustasta joukkueesta palkinnon pokkaa Outi Palo.

– Tsemppari-palkinto jaetaan pelaajalle, joka tsemppaa ja kannustaa joukkuetta sekä yrittää aina loppuun asti, vaikka joukkue olisikin häviöllä, Outi kertoo.

FC Kangasalan E-tyttöjen musta joukkue on pelannut lauantain aikana kolme peliä, joista kaksi tappiota ja yhden tasapelin.

Sijoitukset ovat junioreille vielä toissijaisia, sillä jalkapalloa pelataan hauskuus etusijalla. Taidot karttuvat pikkuhiljaa harrastusvuosien myötä.

– Minua kiinnostavat kaikki kikat, kuten pallon pompottelu jalalla ja päällä. Aloitin jalkapallon, koska tykkäsin pelata poikien kanssa, mutta en oikein osannut. Halusin tulla paremmaksi, Klara Luoto kertoo.

FC Kangasalan naisten harrastejoukkue on liikkeellä ”hirveellä meiningillä ja kovalla asenteella”.

Joukkue on joutunut venymään, sillä maalivahti lähti Taysiin nilkkaansa näyttämään.

Vaihtopelaajia naisilla ei ole liiaksi.

– Tyttäreni Viivi on täydentämässä joukkuetta. Toinenkin tyttäreni pelaa jalkapalloa, mutta hän valitsi tällä kertaa Blockfestit, kertoo Eila Rooseli.

Maalivahdin nilkan lisäksi yksi valittelee nivusia ja toinen reittä. Loukkaantumisista ovat kärsineet muutkin naisten joukkueet.

– Seuraavaksi vastaan tuleva joukkue on myös kohdannut kolhuja, yhdeltä pelaajalta murtui ranne pelin tiimellyksessä, naiset kertovat.

– Voittaja on ilmeisesti se, jolla on lopuksi eniten pelaajia jäljellä, Rooseli toteaa.

Loukkaantumisista huolimatta naiset ovat innoissaan pelaamisesta. Pallon perässä juokseminen innostaa huomattavasti enemmän kuin juokseminen ilman palloa.

– Tässä tulee liikuttua ihan vahingossa. Tämä motivoi paljon enemmän kuin lenkkeily, ­Johanna Paltiala sanoo.

Joukkuepeli on tiimityötä, joka hitsaa harrasteporukan hyvin yhteen. Paltiala ja Rooseli ovat pelanneet yhdessä jo noin 10 vuotta.

– Viivin valmentaja houkutteli minua moneen kertaan mukaan toimintaan. Kieltäydyin kolmesti, mutta sitten lähdin. Enkä todellakaan ole katunut, Rooseli kertoo.

Kangasalan tytöt ottivat kultaa

Naisten harrastesarjassa voittajaksi selviytyi tällä kertaa Lopen-Riihimäen alueen joukkue LFN, hopealle Hämeenlinnan HJD Neverton ja pronssille Ilves Kanarialinnut.

FC Kangasalan leidit olivat kahdeksan joukkueen sarjassa kuudensia. Tyttöjen 12–13-vuotiaiden sarjassa FC Kangasala pelasi hienosti ja otti kultaa.

Loppuottelussa kaatui ennakkosuosikki KOIPS Vantaalta 1–0. Nuorempien E-F-tyttöjen sarjoissa ei sijoituksia noteerattu Palloliiton suosituksen mukaan.

Sunnuntaina olivat vuorossa vauhdikkaat 12-, 13- ja 14–15 vuotiaat pojat. Vanhimpien poikien sarjassa Oriveden Tuisku onnitui kukistamaan kultaottelussa FC Kangasala 1–0.

D13-pojissa oli erittäin tasainen sarja, lopulta kultaa voitti TPV ja seuraaviksi tulivat FC Kangasalan joukkueet.

D12-pojissa kirkkaimmat mitalit pokkasi TaPa, joka pelasi loistavasti loppuottelussa FC Kangasalaa vastaan.