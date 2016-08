Viisivuotiaana thainyrkkkeilyn aloittanut Romeo sparrasi ensimmäisen kerran 7-vuotiaana.

Thainyrkkeilystä tuli yhteinen harrastus

Kymmenen vuotta sitten Niina Ruponen sai pojan, Romeon. Raskauden jälkeen liikunnallinen nainen halusi päästä taas kuntoon ja päätyi thainyrkkeilemään. Ensimmäiset pari vuotta meni kuntoryhmässä, mutta kehittymisen myötä tie vei lopulta kilparyhmän treeneihin.

– Eräänä päivänä valmentaja vain kertoi ilmoittaneensa minut kilpailuihin, Niina naurahtaa.

Sittemmin Niina on otellut noin parikymmentä kertaa. Kilpailemisessa kiehtoo etenkin itsensä voittaminen.

– Laji on henkisesti ja fyysisesti todella vaativa. Olen kova jännittäjä, eikä kilpailutilanne ole minulle mitenkään mukava. Parasta on se tunne, kun voi ylittää itsensä, Niina kertoo.

Yksinhuoltajana Niinalla oli välillä vaikeuksia saada Romeolle hoitajaa treenien ajaksi. Niinpä poika matkasi usein äitinsä mukana salille ja osallistui välillä alkulämmittelyihin. Romeon vartuttua Niina ilmoitti hänet pallokerhoon. Poika ei viihtynyt joukkuelajin parissa, joten äiti toi pojan junioreille tarkoitettuun thainyrkkeilyryhmään. Heti ensimmäisellä kerralla oli selvää, että pallokerho oli taakse jäänyttä elämää.

Junioreiden ryhmässä tehdään pitkälti samoja juttuja kuin aikuistenkin ryhmissä, tosin treenit ovat lyhyemmät ja alkulämmittelyt leikinomaisemmat. Treeneissä harjoitellaan tekniikkaa sekä lyödään ja potkitaan potkutyynyihin tai säkkiin. Kevyttä sparria eli otteluharjoituksia juniorit tekevät iän ja harjoitustaustan mukaan thainyrkkeilyn hurjimpia tekniikoita välttäen.

– Olen ottanut pari harjoitusottelua täällä salilla. Harrastin myös kolme vuotta painia, siellä ottelin myös ja joskus voitin kultaakin, Romeo kertoo.

Romeo tykkää erityisesti potkuista. Myös erilaiset kikkailuliikkeet kiehtovat.

– Yläpotkut sujuvat hyvin. Tykkään myös tehdä kärrynpyöräpotkuja, mutta se on lähinnä sellainen show-potku, Romeo sanoo.

Kumpikaan ei ole saanut lajin parissa kolauksia tai mustelmia kummempia vammoja. Ennakkoluuloja kuitenkin on. Välillä Niina on saanut kuulla ihmettelyä lapsen lajivalinnasta.

– Onhan sitä päivitelty, miten olen lapselleni tällaisen harrastuksen hankkinut. Moni ei tunne lajia, joten ehkä se siksi tuntuu pelottavalta. Thainyrkkeily on hauskaa ja kehittää monia osa-alueita, kuten tasapainoa ja koordinaatiota. Romeo on todella kiltti lapsi, ja täällä hän saa luvan kanssa tuoda esiin riehakkaampaa puoltaan. Teini-iän lähestyessä on hyvä, että hän viihtyy salilla, Niina sanoo.

Romeo thainyrkkeilee kerran viikossa, minkä lisäksi hän harrastaa lukkopainia ja parkouria. Myös hän on joutunut välillä selittämään harrastuksiaan.

– Kerran puhuimme luokassa harrastuksista, ja opettaja oli ihan ihmeissään thainyrkkeilystä. Tosin ei hän tiennyt lukkopainista tai parkouristakaan mitään. Kitaransoitto oli ainoa, jonka hän ymmärsi, Romeo kertoo.

Kuudesti viikossa Niina kulkee Ruutanasta Tampereelle MMA Team 300 -salille harjoittelemaan. Hän vetää myös junioreiden thainyrkkeilyryhmää toisen ohjaajan kanssa. Harrastus yhdistää äitiä ja poikaa, mutta läheinen suhde näkyy myös keskinäisenä vänkäyksenä.

– Romeon on joskus vaikea ottaa vastaan neuvoja minulta. Usein jaamme junioriporukan kahtia, jolloin pyrin siihen, etten olisi ohjaajana Romeon ryhmässä, Niina sanoo.

– No, ehkä äidille on helpompi sanoa vastaan, Romeo myöntää.