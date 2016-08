Anniina Potkonen korostaa tekniikan merkitystä olympiasoudussa. Laji vaatii pitkäjänteistä harjoittelua, kestävyyttä ja kehon hallintaa.

Olympiasoutu vei uimarin

Sanotaan, että soutu on kokonaiskuormitukseltaan yksi maailman raskaimmista urheilulajeista fyysisesti. Se on vaativa laji myös teknisesti. Jopa niin vaativa, ettei täydellistä soututekniikkaa ole kuin paperilla.

Takon Soutajien riveissä harjoitteleva ja kilpaileva kangasalalainen Anniina Potkonen päätyi lajin pariin nelisen vuotta sitten. Kun lajikokemusta on vielä suhteellisen vähän, ikää 18 vuotta ja takataskussa useampi SM-kultamitali eri soutumuodoista, voi sanoa, että nuori urheilulukiolainen on valinnut harrastuksensa hyvin.

Soutaja itse ei saavutuksillaan juuri tuuleta.

– No ei se nyt ole mitään ihmeellistä. Kaukajärvellä järjestetään kesäisin ilmainen soutukoulu, jonka vanhempani bongasivat neljä vuotta sitten. Lähdin kokeilemaan ja sitten vain innostuin lajista.

Innostuksen määrän voi päätellä saavutuksista. Ensimmäistä kauttaan olympiasoudun maajoukkueen nuorten talenttiryhmässä soutavan Potkosen tilastoihin on kirjattu sisäsoudussa, soudun talvilajissa, jo 9 Suomen ennätystä ja yksi maailman ennätys.

Potkonen kääntää puheen nopeasti lajin tekniseen haastavuuteen. Se kiehtoi soutukoulussa ja kiehtoo edelleen.

– Kun aloitin, kysyin, kuinka kauan menee, että saa tekniikan kuntoon. Joku heitti silloin, että siinä menee kymmenen vuotta. En osaa sanoa, pitääkö tämä paikkansa.

Soutu vaatii Potkosen mukaan tasapainoa, koordinaatiota, ajoitusta ja keskivartalon hallintaa. Oikeanlaisen tekniikan ja rytmityksen löytäminen vie aikansa, mutta sinnikkyys palkitaan. Ulkolajin luonteen mukaisesti luonto ja erilaiset sääilmiöt ovat myös harjoituksissa läsnä.

– Nyt soudan tuulettomassa säässä mielestäni melko hyvin, mutta mitä tuulisempaa on ja mitä isompia aallot ovat, sitä vaikeampaa soutaminen on.

Kun siirrytään useamman soutajan veneisiin, mukaan astuu perusasioiden kuten aironhallinnan lisäksi myös yhteinen tahti.

– Lajin sosiaalinen puoli astuu mukaan isoissa veneissä. Niissä yhteistyön pitää olla täysin saumatonta, sillä jos tahti ei ole sama, tasapaino veneessä menetetään. Se tuo tekniikkaan omat haasteensa.

Vuoden 2000 maailmanmestarisoutaja Laila Finska-Linnan ja maajoukkuesoutaja Juho-Pekka Petäjäniemen valmennuksessa harjoittelevan Potkosen arkea rytmittää soudun lisäksi opiskelu. Juuri muulle ei jääkään aikaa.

– Harjoittelen tällä hetkellä noin seitsemän kertaa viikossa. Kesällä harjoittelu koostuu pääasiassa soudusta, mutta talvella mukaan tulee muitakin harjoituksia, esimerkiksi keskivartalon hallintaa ja kuntosaliharjoittelua. Yhden kerran viikossa teen palauttavan harjoituksen, joka useimmiten on uintia.

Tehdyn työn määrä näkyy kisoissa. Niinpä Potkonen ei ihmettele tähänastisia saavutuksiaan.

– Ai miten SM-kulta tuli? No, se tuli tietenkin soutamalla. Tunnollinen harjoittelu on myös tärkeässä osassa, jotta soutajana voi kehittyä. Eikä voitto mikään itsestäänselvyys ole, sillä kilpailuissa on mukana paljon hyviä soutajia.