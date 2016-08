Salli Salminen viihtyi kesäkandina Kangasalan terveyskeskuksessa. Kesätyöjakso oli paitsi mieluisa myös opettavainen.

Hammaslääkäri on ihmisläheinen asiantuntija

– Hammaslääkärin työssä akateeminen koulutus yhdistyy ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi töitä saa tehdä omalla persoonalla, kiteyttää Salli Salminen, 26.

Tänä syksynä Salminen aloittaa viidennen vuotensa Helsingin yliopiston hammaslääketieteellisessä.

Opinnot ovat olleet niin antoisia, että viimeiset neljä vuotta ovat kuluneet kuin siivillä.

Salminen alkoi punnita omia kiinnostuksen kohteitaan lukion jälkeen. Terveyteen liittyvät asiat kiinnostivat, samoin käsillä tekeminen.

– En halunnut vain istua tietokoneen ääressä. Toivoin ammattia, jossa töitä olisi tarjolla ja joka mahdollistaisi myös ulkomaille lähtemisen. Hammaslääkärin ammatissa nämä seikat toteutuvat, ja lisäksi ala on ihmisläheinen, Salminen kertoo.

Hammaslääkäriksi haluava suorittaa saman pääsykokeen kuin yleislääketieteelliseen hakeva. Pääsykoe pohjautuu lukion biologian, fysiikan ja kemian oppiainesisältöihin.

Salminen ei antanut lukion kurssivalintojensa latistaa urahaaveitaan.

– Olin lukenut lukiossa lyhyen matikan, ja kemiaa ja fysiikkaakin vain pakollisen yhden kurssin kumpaakin. Totesin, että ei kai auta muu kuin alkaa lukea pääsykokeisiin.

Salminen pääsi sisään kolmannella hakukerralla. Muita hakukohteita hän ei edes miettinyt.

– Ensimmäisen välivuoden luin kokonaan. Kahtena seuraavana vuonna olin syksyn töissä ja kevään vietin lukulomaa.

Kolmannella ja viimeisellä hakukerralla Salminen kävi valmennuskurssin, josta hän kokee saaneensa tukea pääsykokeisiin valmistautumiseen. Varsinainen työ oli kuitenkin tehtävä itse.

– Pitää sietää tietomäärää, jota ei voi opetella ulkoa. Asiaa on niin paljon, että se on lokeroitava omaan päähän oikein.

– Kun hyväksymiskirje lopulta tuli, oli fiilis loistava.

Helsingin yliopistossa opintojen kaksi ensimmäistä vuotta käydään yhdessä yleislääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Kolmantena vuonna hammaslääkäriopiskelijat erikoistuvat omaan alaansa. Silloin alkavat kliiniset opinnot, joissa opiskelijat harjoittelevat opittua taitopajassa ja vähitellen myös oikeiden potilaiden kanssa.

Neljäntenä ja viidentenä vuonna opintojen pääpaino on potilastyöskentelyssä, joka tapahtuu yliopiston opetusklinikalla.

Salminen on pitänyt lääketieteellisessä käytetystä ongelmalähtöisestä oppimistavasta. Siinä opiskelijat ratkaisevat potilastapauksia pienryhmissä tuutorin avustuksella.

– Tämä opetustapa nostaa esiin tärkeimmät asiat valtavasta tietomäärästä. Lisäksi jokainen opiskelija pääsee vuorollaan kantamaan vastuuta ryhmän puheenjohtajana, mikä valmentaa meitä työelämän päätöksentekoon.

Kuluneen kesän Salminen on työskennellyt hammaslääkärin sijaisena Kangasalan terveyskeskuksessa. Kiitosta saa terveyskeskuksen henkilökunta, joka on ottanut paljasjalkaisen kangasalalaisen lämpimästi vastaan.

Salminen palaa Kangasalta koulun penkille täynnä uutta intoa.

– Kesän aikana varmuus ammatinvalinnasta on vain vahvistunut. Töissä olen tajunnut, ettei mikään koulussa opetettu ole ollut turhaa.

Hammaslääkärien työllistymisnäkymät ovat erinomaiset.

– Muistelen lukeneeni, että yhtä työtöntä hammaslääkäriä kohden on keskimäärin 40 avointa työpaikkaa, Salminen toteaa.

Hammaslääkärin urasta haaveileville Salminen suosittelee kärsivällisyyttä. Uskoa itseen tarvitaan, sillä opiskeltavaa on paljon. Myös vuorovaikutustaidot ovat tarpeen esimerkiksi pelkopotilaita kohdattaessa.

– Tieto ei tipahda päähän opiskelematta. Toisaalta pääsykoe on vaikein tentti, joka opintojen aikana tulee eteen, Salminen rohkaisee.

Opintie

Nimi: Salli Salminen

Ikä: 26

Oppilaitos: Helsingin yliopisto

Tutkinto: Hammaslääketieteen lisensiaatti, antaa valtuudet toimia hammaslääkärinä

Opintojen kesto: 5,5 vuotta

