Timo Kotilainen paljastaa, että syyskuun ohjelmiston ensimmäinen elokuva on Lemmikkien salainen elämä, jonka jälkeen valkokankaalle heijastetaan Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies. Syyskuun esitykset alkavat lauantaina 3. päivä.

K-Kino jatkaa uudella ohjelmistolla

K-Kinon näytökset jatkuvat kuluvalla viikolla. Elokuvatoiminta on siirtynyt samalla Kangasala-talon omaksi tuotannoksi. Käytännössä elokuvien valinnasta ja hankinnasta vastaa talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen.

– Jatkamme sillä hyvällä tiellä, jonka filmipyörä aloitti. Nyt on ollut hiljaisempaa, mutta elokuvatoiminta piristyy syksyä kohti mentäessä, Kotilainen lupaa.

Uuden ohjelmiston ensimmäinen elokuva heijastetaan 285-paikkaisen konserttisalin valkokankaalle lauantaina.

– Ohjelmisto rakentuu syksyn aikana, ja kerrallaan se koostuu kahdesta tai kolmesta elokuvasta. Näytöksiä on noin kolme yhtä elokuvaa kohden. Toki tämä riippuu myös muusta toiminnasta, sillä sali ei voi olla pelkästään elokuvakäytössä.

Kotilaisen mukaan elokuvia esitetään säännöllisesti. Tulevien kuukausien ohjelmisto ja näytösajat löytyvät jatkossa Kangasala-talon verkkosivuilta.

– Otamme käyttöön myös kuukausittaiset päivänäytökset, joita meiltä on toivottu useasti. Ajankohtaa ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole lyöty lukkoon.

Kotilainen painottaa, että K-Kino ottaa vastaan ehdotuksia näytettävistä elokuvista. Ohjelmiston suunnittelusta vastaa toimitusjohtaja itse yhdessä Kulttuuriosuuskunta Terän kanssa, joka vastaa myös salitekniikan käytöstä. Elokuvien saatavuudelle ole juuri mitään esteitä.

– Meillä on mahdollisuus saada taloon käytännössä kaikki ensi-iltaelokuvat. Niinpä jatkossa näitä ei tarvitse lähteä katsomaan muualle. Pyrimme valikoimaan mielenkiintoisimmat elokuvat, ja painotus varmasti tulee olemaan kotimaisissa ja Hollywood-tuotannoissa. Tavoitteena on esittää 15 näytöstä kuukaudessa, Kotilainen kertoo.

Marginaaliteoksista kiinnostuneitakaan ei unohdeta, ja suoraan K-Kinolle esitetyt toiveet muuttuvat hyvällä todennäköisyydellä todeksi. Lastenelokuvat ovat nekin kiinteä osa ohjelmistoa.

Tällä hetkellä valmiina on syyskuun ohjelmisto.

– Lokakuun loppu ja marraskuu on sesonkiaika, jolloin konserttisali on paljon käytössä. Silloin elokuvia tullaan näyttämään vähemmän. Joulun välipäiviin esimerkiksi näytöksiä voidaan laittaa puolestaan enemmän.

Elokuvat hankitaan usealta eri jakelijalta. Digitaalinen jakelutapa on helpottanut pienempien näytöstenjärjestäjien asemaa, sillä elokuvien teatterikopioista ei tarvitse enää kilpailla.

Provisioperustainen kopioiden vuokrahinta puolestaan madaltaa kynnystä ottaa elokuvia ohjelmistoon. Elokuvasta tilitetään jakelijalle lipputulojen mukaan.

– Osuus tosin on melko suuri. Ei tämä siis mikään kultakaivos todellakaan ole, Kotilainen toteaa.

Kangasala-talon äänentoisto on toimitusjohtajan mukaan maakunnan parhaimmistoa. Asiaan vaikuttaa tekniikan lisäksi konserttisalin akustointi.

Myös mahdollisuus 3D-näytösten järjestämiseen on teknisesti mahdollista.

– Laitteissa on optio 3D:lle. Saatamme ottaa sen käyttöön jossain vaiheessa, mutta se edellyttää esimerkiksi katseluun sopivien lasien hankkimista.

K-Kinon syyskuun ohjelmistoon voi tutustua Kangasala-talon verkkosivuilla.