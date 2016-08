Aapisesta säästäminen on näpertelyä

Oppikirjojen kierrättäminen kouluissa on ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta erittäin suositeltavaa.

Aapisen kierrättäminen on kuitenkin taloudellisesti silkkaa näpertelyä, ja iskee syvälle suomalaisen koulumaailman kulttuuriperimään.

Koulu on vahvassa murroksessa. Uusi opetussuunnitelma antaa opettajalle uudenlaisia eväitä lapsien ohjaamiseen kohti aikuisuutta ja työelämää.

Asiantuntijoiden mukaan uudessa opetussuunnitelmassa on keskeistä uudenlainen oppimiskäsitys. Se korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena.

Hyvä näin. Koulu ei saa jämähtää menneisyyteen tai suomalaisten maailmanlaajuisestikin mitatut hyvät oppimistulokset ovat pian historiaa.

Kokonaan toinen asia on, kuinka hyvin niukoilla talousvaroilla elävillä kunnilla mahdollisuus toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa.

Ainakin se vaatisi laajaa lisäkoulutusta opettajille ja uudenlaisia oppimisvälineitä kouluihin.

On kuitenkin yksi asia, jota mikään opetussuunnitelma ja teknologia eivät muuta. Se on jännitys, jonka pieni ekaluokkalainen kokee, kun hän astuu ensimmäisenä päivänä koulutielle.

Se on iso elämänmuutos, vaikka lapsi on ollut esiopetuksessa ja sitä ennen usein jo vuosia kodin ulkopuolisessa hoidossa.

Monet ekaluokkalaiset ovat tottuneet käyttämään erilaisia digitaalisia laitteita. Siitä huolimatta se ensimmäinen koulukirja, Aapinen, on symboli koko tulevalle koulutielle ja jää taatusti muistiin loppuelämäksi.

Miksi lapsilta riistetään mahdollisuus tämän opuksen tasavertaiseen tallentamiseen muistojen arkistoon?

Kirja on mahdollista ostaa, mutta joissain perheessä vaadittava parikymmentä euroa voi olla liikaa.

Säästökeinoja ja toiminnan tehostamista on hyvä etsiä maailmassa, jossa raha ei kasva puussa. Jotkut asiat olisi kuitenkin syytä jättää rauhaan – Aapinen kuuluu tähän kategoriaan.