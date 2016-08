Osallistumaan pienestä pitäen

Olen ollut työni vuoksi mukana muutamassa Kangasalan kunnanvaltuuston kokouksessa ja huomannut, että valtuutettujen keski-ikä on korkea, ihan liian korkea. Sama ongelma on monissa muissa luottamustehtävissä. Vaikka olen oman vanhenemiseni myötä oppinut entistä enemmän arvostamaan kypsää ikää ja kokemusta eri tehtävissä, kaipaan päätöksentekoon mukaan nuoria ihmisiä.

Tämän päivän lasten ja nuorten tulevaisuudesta tekevät ratkaisuja nyt he, jotka ovat syntyneet silloin kun lehmiä lypsettiin käsin ja Suomi oli muutenkin aika erinäköinen. Tässä asetelmassa on ongelmansa.

Kaikkien kokeneiden poliitikkojen ei pidä luopua paikastaan. Elämän eri vaiheissa kouliintuneiden ihmisten kokemus, viisaus ja tieto ovat merkittävä pääoma. Valtaa käyttävän joukon pitäisi olla vain paljon heterogeenisempää.

Samoin kuin hyvässä työpaikassa, tarvitaan politiikassakin paljon eri-ikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheista. He edustaisivat näin myös iältään tasapuolisemmin kuntalaisia. Nuorilla päätöksentekijöillä olisi lisäksi tuoretta näkökulmaa asioihin ja myös vahvempi yhteinen kieli nuoremman sukupolven kanssa.

Samalla nuoret voisivat sopivasti ravistella pinttyneitä paikallisen politiikan teon tapoja ja tehdä rohkeita avauksia. Heillä olisi paljon annettavaa.

Missä on sitten vika? Monet ikäiseni ja minua nuoremmat ihmiset selittävät vähäistä osallistumistaan kiireellä ja elämän ruuhkavuosilla. Ei ole aikaa lähteä mukaan.

Se on kuitenkin ontuva selitys, koska kaikelle tärkeälle on elämässä aikaa. Kyse on asioiden priorisoinnista.

Luulen ongelman olevan siinä, että nuoria ei vain yksinkertaisesti kiinnosta politiikka ja vaikuttaminen. Vaaleissa ei ole tarpeeksi nuoria ehdokkaita mukana, eivätkä nuoret käy riittävän aktiivisesti äänestämässä.

Pakottaminenkaan ei ole oikea tie, sillä ihminen toimii selvästi paremmin sisäisen motivaation ohjaamana. Nuoret ovat saatava itse innostumaan vaikuttamisesta.

Uskon, että innostus rakentuu hyvien osallisuuden kokemusten kautta. Niitä on annettava ja niihin on kannustettava heti pienestä pitäen.

Tällöin nuoret saavat myönteisen muistijäljen kuuluksi tulemisesta ja siitä, että minun ajatuksillani ja mielipiteilläni on merkitystä. Minä olen osa isompaa kokonaisuutta.

Hyvien osallisuuden kokemusten tarjoamisessa ei voida vähätellä peruskoulun roolia. Osallisuus onkin uuden, syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman keskeisimpiä korostuksia.

Oppilaita halutaan nyt entistä enemmän ottaa mukaan luokan ilmapiirin ja toimintakulttuurin luomiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja arviointiin. Kouluissa toimivat oppilaskunnat ovat yksi hyvä keino vaikuttamisen taitojen harjoitteluun.

Nuorten ja lasten osallistamista yhteisöjen päätöksentekoon voi yhtä hyvin tehdä myös päiväkodeissa, ehdottomasti kotona, urheiluseuroissa, kaikissa niissä paikoissa joissa lapsia ja nuoria kokoontuu.

Varhainen kokemus omasta mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin luo lapsille motivaation myöhemmin aikuisiällä ottaa vastuuta oman kunnan päätöksentekoon, vaikka Kangasalla.