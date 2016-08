Vanhusten yksinäisyys on aito ongelma

Entisaikaan vanhukset asuivat saman katon alla lastensa ja lastenlastensa kanssa. Hyvässä ja pahassa elettiin yhteistä arkea, joka varmasti voittopuolisesti palveli kaikkia osapuolia.

Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen ja seuraukset ovat huonot. Ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä ja nuorilla perheillä on heikot turvaverkot arjen pyörityksestä selviämiseen.

Vanhusten yksinäisyydestä osaavat kertoa karuja tarinoita muun muassa ensihoitajat, jotka näkevät työssään yksinäisyyden riipaisevan todellisuuden.

Moni vanhus soittaa jopa hätäkeskuksesta apua saadakseen hetken helpotuksen yksinäisiin päiviinsä.

Vanhustenhoito on mullistumassa ihan lähiaikoina. Vanhustenhoidon valtakunnallinen linjaus on tuoda palvelut ikäihmisten koteihin, ja ainoastaan muistisairaille sekä muille vakavasti sairaille olisi laitosmaisia hoitopaikkoja.

Kangasalla se merkitsee Rekolan vanhainkodin lakkauttamista jo ensi vuoden aikana. Kuhmalahdella sijaitseva Pentorinne on niin ikään lakkautuslistalla, mutta sen aika koittanee vasta ensi vuosikymmenellä.

Muutos tulee vaikeaan saumaan valtakunnallisen sote-uudistuksen kanssa.

Uuden linjauksen toteuttaminen vaatii paljon sekä rahaa että voimavaroja suunnitteluun. Kumpaakaan ei ole liikaa varsinkaan, kun sote-uudistus saattaa toteutuessaan kääntää kaiken päälaelleen.

Pirkanmaalle on perustettu maakunnallinen ikäihmisten perhehoidon yksikkö. Se tarkoittaa, että aivan tavalliset ihmiset voivat ottaa ennakkovalmennuksen jälkeen vanhuksen luokseen asumaan.

Toiminta on vasta alkumetreillä, mutta sen toivotaan kasvavan yhdeksi vanhustenhoidon toimintamuodoksi.

Uudet ideat ovat tervetulleita. Hieman toki epäilyttää, miten toiminta käytännössä rahoitetaan, kun nykyisille omaishoitajillekaan ei tahdo riittää korvausta tehdystä työstä.