Konsta Manninen on päättänyt, että P10-ikäsarjan 800 metrin Suomen ennätys kirjataan hänen nimiinsä tänä vuonna. Urheilija kuitenkin arvelee, että jalkapallo tulee säilymään ykköslajina.

Konsta on Suomen nopein 10-vuotias poika

Edellinen kymmenen vuotiaiden poikien 1000 metrin juoksun Suomen ennätys ulkoradoilla on vuodelta 1979.

Lähes 40-vuotta vanha tulos jäi historiaan elokuussa, kun kangasalalainen Konsta Manninen paransi ennätystä Tampereen kaupungin mestaruuskilpailuissa lähes sekunnilla lukemaan 3.06,37. Tulosta edelsi vakaa päätös. Juoksija oli päättänyt pinkoa kuluvan vuoden kotimaisen kärkituloksen elokuun aikana. Tavoitteena oli näin siirtyä johtoon valtakunnallisessa Flying Finns -juoksusarjassa.

Kärkitulos vaati kuitenkin myös oman ennätyksen parantamista puolella sekunnilla. Se parani yhdeksällä.

Kilpailuun osallistui useampi ikäsarja yhtäaikaa.

– Lähdin yhden 12-vuotiaan perään, sillä hän juoksi minulle sopivaa vauhtia, Manninen kuvailee juoksutaktiikkaansa.

Kaksikko pysyi kuin liimattuna vain metrin puolen erolla lähes loppuun asti, jolloin vanhempi juoksija alkoi tehdä eroa Manniseen. Äiti Virve Manninen otti väliaikoja.

– 300 metriä ennen maalia katsoin että voi vitsit, nyt mennään lujaa. Huusinkin itse asiassa Konstalle, että menet nyt Suomen ennätys -vauhtia.

Poika ei tätä kuitenkaan kuullut. Kilpailuvietti vei mennessään.

Vaikka niin luulisi, juokseminen ei ole Konsta Mannisen päälaji. Ei siitäkään huolimatta, että suunnitelmissa on vielä toisenkin ennätyksen rikkominen omassa ikäsarjassa.

– Aion juosta tänä vuonna vielä 800 metrin Suomen ennätyksen.

Aikaisemmat juoksut paljastavat, että tämä on realistinen tavoite, sillä 800 metrin väliajat ovat jo olleet alle voimassa olevan ennätysajan. Suurin osa liikunnallisesta ajasta kuluu kuitenkin jalkapallokentillä Ilveksen riveissä.

– En treenaa juoksua kovinkaan paljon. Teen sitä ehkä noin kerran viikossa.

Kilometrejä kertyy kentälläkin. Harjoituksia on kesän aikana ollut taajaan, jo kuusi kertaa viikossa. 40 minuutin pelejä voi olla jopa viisi peräkkäin.

– Ei poika edes tiedä, että hän on juossut niin paljon, Virve Manninen kertoo.

10-vuotiaan pojan herkkyyskausi painottuu kestävyysjuoksuvalmentajaksi kouluttautuneen äidin mukaan tällä hetkellä nopeusominaisuuksiin, jotka tuntuvat kehittyvän hyvin. Aitajuoksun puolellakin Konsta Manninen on rikkonut piirin ennätyksen.

Liikunta vaikuttaa olevan Mannisilla verissä, kuten sanonta kuuluu. Viisilapsisen perheen kaikki osapuolet harrastavat liikuntaa, ja esimerkiksi Konsta Mannisen isosiskon nimissä on jo useampi ikäsarjan Suomen ennätys juoksussa eri matkoilla. Äidille liikunta on puolestaan sekä harrastus että ammatti.

– Meillä on todella liikunnallinen perhe. Kun astuu ulko-ovesta sisään, vastassa on ensimmäisenä pingis-pöytä, ja olohuoneessa on juoksumatto, Virve Manninen kuvailee.

Eikä tuore ennätysjuoksija tahdo pysyä paikallaan. Pelikoneet kiinnostavat kyllä, mutta kun silmä välttää, kodin takapihalle saattaa syntyä yleisurheilukilpailu sisarusten kesken. Jos muita ei ole paikalla, Konsta Manninen tarttuu kuulaan tai keihääseen. Vahvasta kilpailuviestistä on myös yllättävä etu.

– Kotitöiden kanssa ei ole mitään ongelmia. Kun siitä tehdään kisa, Konsta tekee kaikkensa, jotta voittaisi, Virve Manninen vakuuttaa.