Kunnan vuokrapellot taas tarjolla

Kangasalan kunta tarjoaa parhaillaan vuokralle eri puolilta Kangasalaa yhteensä noin 137 hehtaaria peltoalueita.

Osa pelloista vuokrataan seuraavaksi viideksi vuodeksi, vuoden 2021 loppuun asti, osa kahdeksi vuodeksi ja osa vuodeksi kerrallaan. Maat vuokrataan vuokratarjousten perusteella.

Maankäyttöinsinööri Mikko Kakkosen mukaan käytännössä kaikille kunnan pelloille on löytynyt aikaisemmin vuokraaja, ja vuokratarjouksia on tullut kuntaan tänäkin vuonna.

Viljelijöiden kiinnostus peltoja kohtaan on kuitenkin varsin paikkakohtaista. Suurimmat yhtenäiset peltoalueet sijaitsevat Kyötikkälän ja Kirkkojärven eteläpuolella Aakkulan alueella Herttualan vieressä. Kummassakin alaa on noin 18,5 hehtaaria. Yli kymmenen hehtaarin aloja on myös Riun alueella Rekolassa ja Suoramanjärven eteläpuolella Luukkaalassa.

Pienin vuokralle tarjottava peltolohko on Kuhmalahden Pohjassa sijaitseva noin 0,6 hehtaarin pelto Kalliotarha.

Koska Finnentien, Kyötikkälän, Papinojan, Kortesuon, Prusin, Loimun ja Kunnan pellot saattavat tulla rakentamiskäyttöön kaavoitusarkkitehdin lausunnon mukaan viiden vuoden kuluessa, pellot vuokrataan vuodeksi kerrallaan. Kunta kuitenkin jatkaa tarvittaessa sopimuksia aina vuoden 2021 loppuun asti.

Kakkosen mukaan on hyvä, että pellot ovat vuokrakäytössä siihen asti, kunnes kunta ottaa ne muuhun käyttöön. Syitä tähän on muitakin kuin raha.

– Pellot pysyvät siistimpinä, eivätkä pusikoidu, Kakkonen selvittää.

Vuokra-alasta vuosikohtaisia sopimuksia on noin 45,5 ha ja kahden vuoden sopimuksia tehdään noin 43 hehtaarin alalle. Kahden vuoden vuokrapeltojen vuokrat kilpailutetaan uudelleen kahden vuoden jälkeen.

Muutaman pellon vuokra-aika alkaa poikkeuksellisesti vasta vuoden 2018 alusta, muiden ensi vuoden alusta.

Vuokratarjous tulee toimittaa kunnan paikkatietoon torstaihin 15.9. kello 15 mennessä.