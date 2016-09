Kunnanjohtaja Oskari Auvinen otti vastaan Iris Vesamäen, Fanni Mattssonin ja Moona Lymin kokoaman adressin keskiviikkona.

Miksi lukiolaiset jättivät kunnanjohtajalle adressin?

Kunnan virastotalolle marssi viime keskiviikkona kolme päättäväistä nuorta, joilla on huoli oman oppilaitoksen viihtyvyydestä. Kangasalan lukiolaisten mukana kulki nivaska papereita, johon oli kerätty yli 300 nimeä.

Fanni Mattsson, miksi lukion oppilaat jättivät kunnanjohtaja Oskari Auviselle adressin?

– Tämä on lähtenyt meidän oppilaiden halusta saada lisättyä viihtyvyyttä koulussa. Haluaisimme kouluun taas kahvilatoimintaa. Kahvila kyllä on, mutta sitä ei tällä hetkellä pyöritä kukaan. Koska emme koulussa voi itse päättää asiasta, lähestymme kuntaa.

Miksi asiaa ei voi päättää koulussa?

– Käsitykseni mukaan koulu ei voi suoraan palkata ketään hoitamaan kahvilaa. Toisekseen on parempi, että asiasta tehdään päätös kunnassa. Tietenkin voisi harkita, että pyörittäisimme kahvilaa itse, mutta se vaatisi todella paljon ylimääräistä työtä opiskelijoilta.

Iris Vesamäki, mikä adressin sisältö on?

– Adressissa on 302 meidän koulumme oppilaan allekirjoitusta. He ovat laittaneet nimensä adressiin, jotta saisimme koulumme jälleen kahvilan, joka on edellisinä vuosina vaikuttanut positiivisesti koulupäivien kulkuun. Varmasti lähes jokainen oppilas on huomannut, kuinka suuri vaikutus sillä on, kun ei pääse tarvittaessa juomaan tai syömään jotain koulupäivän aikana. Päivä tuntuu heti paljon raskaammalta.

Miten kunta voi mielestänne vaikuttaa asiaan?

– Yrittäjät eivät tule pitämään kahvilaa, sillä se tuottaisi todennäköisesti tappiota. Kunta puolestaan voisi palkata henkilön esimerkiksi työllistämistuella. Tai kahvilaan voisi ottaa jonkun, joka suorittaisi siinä siviilipalveluksensa. Totta kai kunnalla voi olla muita ideoita tai mahdollisuuksia, joita emme ole osanneet ajatella.

Kuinka pitkään Kangasalan lukiossa on ollut kahvila?

– Uusi lukio on toiminnassa jo viidettä lukuvuotta, ja koko tämän ajan koulussa on ollut kahvila. Nyt on käsitykseni mukaan ensimmäinen syksy, kun kukaan ei ole edes aloittanut siinä. Usein on kuitenkin käynyt esimerkiksi niin, että vuoden aikana kahvilanpitäjä on lopettanut, sillä sen pitäminen ei ole ollut kyllin kannattavaa. Vanhassakin lukiossa on ilmeisesti ollut aikanaan samantyyppinen kahvila tai kioski.

Miksi on tärkeää, että lukiossa on kahvila?

– Se on vain fakta, että koulun ruoka ei aina täytä tarpeeksi, jos koulupäivä on pitkä. Esimerkiksi ennen tärkeää koetta on hyvä, jos voi ostaa vaikkapa patongin tai nuudelia, jota kahvilasta aiemmin on saanut. Aamuisin puolestaan ei aina välttämättä ehdi keittämään kahvia kotona. Todella monet kaukaa tulevat joutuvat lisäksi odottelemaan linja-autoa usein aika kauan. Siinä ehtii oikeasti tulla nälkä, kun ruoka kuitenkin on jo yhdeltätoista päivällä. Kahvila on ollut myös meidän koulumme sydän, jossa oppilaat kokoontuvat.