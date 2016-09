Auton nokka pitää ulottaa kevytväylälle asti, ennen kuin näkee, onko joku tulossa mäkeä alas.

Pillitien asukkaat kaipaavat peiliä risteykseen

Pilliten varren taloyhtiön asukkailla on ongelma, joka liittyy liikenneturvallisuuteen. Pillitie on yksi vilkkaan Finnentien sivuhaaroista. Varsinkin Finnentien kevyen liikenteen väylällä käy kuhina, kun oppilaat huristavat pyörillään Pikkolan yläkouluun ja lukioon. Kouluun päin mentäessä tie on alamäkeä, joten vauhdit äityvät joskus aika hurjiksi.

– Suorastaan pelottaa tulla pihasta autolla Finnentielle, koska näkyvyys on niin huono. Auton nokka on pakko ajaa jonkun verran kevyen liikenteen väylän päälle, jotta näkee, onko pyöräilijöitä tai kävelijöitä tulossa, kuvailee Pillitie kolmosen hallituksen puheenjohtaja Väinö Lehtinen.

Myös itse ajotielle siirryttäessä näkyvyys on huono, joten auto täytyy ensin pysäyttää keskelle kevyen liikenteen väylää, ennen kuin voi solahtaa liikenteen sekaan.

Asukkailla on asiaan ratkaisu: peili.

– Toivomme, että kunta laittaisi risteykseen peilin, josta näkee alamäkeä tulevan kevyen liikenteen kulkijat, Lehtinen esittää.

Asukkaat ovat huolissaan, sillä ikäviä läheltä piti tilanteita on kuulemma jo sattunut.