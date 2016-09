Lahjoittaminen on iloinen asia. Seppo Hoppulalle osallistuminen Nälkäpäivä-keräykseen on itsestään selvää. Sirkku Sarjanen lippaineen on jo monen vuoden ajalta tuttu näky

Nälkäpäivä-kerääjät ilmestyivät kuntakuvaan



Perinteinen SPR:n Nälkäpäivä-keräys toi punaliiviset kerääjät kauppojen edustoille torstaista lauantaihin Kangasalla ja Sahalahdella. Kerääjät ovat liikkeellä myös Kangasalan torilla, ja lisäksi paikkakunnan koulujen oppilaat ovat mukana tempauksessa. Kuhmalahden kaupalla tarjotaan perinteisesti hernekeittoa lauantaina kello 11 alkaen. Rahastosta jaetaan nopeasti apua niin ulkomaan kuin kotimaankin onnettomuuksien uhreille. Esimerkiksi tulipalon sattuessa paikkakunnan vapaaehtoiset voivat heti käydä hankkimassa kaupasta perustarvikkeita uhreille. – Kerääjistä monet ovat mukana vuodesta toiseen. Tänä syksynä mukana on noin 70 vapaaehtoista, joista monet ovat halunneet useammankin keräysvuoron. Uskon, että tänäkin vuonna yllämme aikaisempiin keräystuloksiin tai ylitämme ne, keräyspäällikkö Ilmari Salminen kertoo. Kangasalla Nälkäpäivä-keräyksellä on saatu kasaan vuosittain reilut 10 000 euroa.