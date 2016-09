Simo Niemisen työpajoissa voi kokeilla myös freestyleä, jos vapaa sanataiteilu on lähellä sydäntä. Nieminen kuitenkin painottaa, että kaikki toiminta on vapaaehtoista. Mukaan voi tulla myös vain seuraamaan.

Mikki ja Riimi yhdistää sanat rytmiin

Pöydällä on paperiarkki ja arkissa ruudukko. Se on jaettu neljään riviin ja sarakkeeseen. Simo Nieminen osoittaa ensimmäistä riviä ja selittää, mistä on kyse. Ruudukko toimii yhtenä työkaluna kaikkiaan kahdeksan kertaa kokoontuvissa nuorten räppityöpajoissa, jotka kokoontuvat Kangasala-talossa.

– Tämä on rytmitaulukko. Jokainen rivi edustaa yhtä tahtia ja sarake tahdin neljäsosanuottia tai iskua. Kun sanat kirjoittaa ruudukkoon, räppisovitus on käytännössä valmis.

Rytmisen runouden opettamisesta tuli Jyväskylän yliopistossa toista tutkintoaan opiskelevalle Niemiselle työ lähes sattumalta. Nyt työpajatoiminta on tuonut entisen insinöörin paitsi nuorten myös ikäihmisten ja lasten pariin.

– Minulla on tausta kirjoittajana ja räppärinä. Opetan näissä työpajoissa nuoria tuottamaan räplyriikoita, mutta jos kiinnostusta löytyy, on mahdollista syventyä myös rytmien rakentamiseen rumpukoneella.

Työpajaan voi osallistua siitäkin huolimatta, ettei kirjoittaminen tunnu luontevalta.

– Tarkoitus on, että tänne on mukava tulla. Jos räp kiinnostaa mutta ei halua itse osallistua, työpajaan voi tulla myös vain seuraamaan. Ketään ei pakoteta tekemään mitään, Nieminen painottaa.

Nuorille suunnatut Mikki ja Riimi -räppityöpajat kokoontuvat Kangasala-talossa torstaisin lokakuun 6. päivään asti. Työpajat jatkuvat marraskuussa tiistaisin. Lisätietoja maksuttomasta työpajasta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mikkijariimi@gmail.com tai ottamalla yhteyttä Kangasala-taloon.