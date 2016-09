Luottamus huoltajien sanaan pelaa, jos he katsovat, että lapsi tarvitsee kasvunsa ja oppimisensa tueksi hoitotunteja enemmän kuin 20 viikossa

Jos tarvis, pitempi hoitoaika onnistuu

Kangasalalaisella lapsella on elokuun alusta lukien ollut oikeus saada varhaiskasvatusta korkeintaan 20 tuntia viikossa, mikäli toinen vanhemmista on kotona eli ei työskentele tai opiskele päätoimisesti.

– Syyskuun tilanteen mukaan tällaisia lapsia oli hoidossa 115. Muutos ei ole suuri, sillä ennen uutta lakia lukumäärä oli 110, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo.

Lain mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä normaalin laajuisena, jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteitten takia tarpeellista. Kangasalla asia hoituu jouhevasti ja kynnys on matala.

– Jos vanhempi asian näin kokee, hoito järjestyy. Emme ole vaatineet mitään todistuksia, luotamme huoltajien sanaan. Ehdotus pidemmän hoitoajan hyödyllisyydestä voi tulla vanhemmille myös neuvolasta tai perheneuvolasta, Aalto-Ropo sanoo.