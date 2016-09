Vedeltä ylijäämäinen talousarvio

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen ensi vuoden talousarviossa liikelaitokselle povataan lähes 6 700 euron ylijäämää.

Vesilaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 7,1 miljoonaa euroa, laitoksen toimintakuluiksi 4,2 miljoonaa euroa ja poistoiksi 2,6 miljoonaa euroa.

Kangasalan Veden johtokunnan hyväksymä talousarvioesitys sisältää kunnalle maksettavan korvauksen peruspääomasta ja korkokulut yhteensä 200 000 euroa sekä perustamislainan lyhennyksen, noin 57 000 euroa.

Tampereen Vedelle maksetaan jäteveden vastaanotto- ja käsittelymaksua 1,55 miljoonaa euroa.

Vesilaitoksen investoinnit ensi vuodelle ovat noin 2,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmin investoidaan jo olemassa olevien verkostojen saneerauksiin, jotka ajoittuvat pääosin sulanmaan aikaan.

Myös heikkokuntoisten paineviemäreiden sekä vesijohtoverkoston venttiileiden uusimista jatketaan.

Pienempiä, mutta tärkeitä investointeja vesilaitoksella ovat varavoimakoneet, joilla varaudutaan sähkökatkojen vaikutusten minimointiin. Määrärahoja on varattu myös etäluettavien vesimittareiden testauksen aloittamiseen, minkä tavoitteena on saada tulevaisuudessa muun muassa vesimittareiden luenta nykyistä helpommaksi ja automaattisemmaksi.

Kangasalan vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 6 100 kiinteistöä, joissa on yhteensä lähes 29 000 asukasta ja viemäriverkostoon noin 5 000 kiinteistöä, joissa on noin 27 000 asukasta. Vesijohtoverkostoa liikelaitoksella on 431 kilometriä ja jätevesiverkostoa 314 kilometriä.