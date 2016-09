Kangasalta kotoisin oleva Aleksi Patteri pelaa Tampere Saintsissa linjamiehen paikkaa. Kesäkaudella painottuu lajiharjoittelu, joka vie Patterin kentälle 4–5 kertaa viikossa. Talvella painotus siirtyy voimaharjoittelun puolelle.

Jenkkifutis kaipaa kaikenkokoisia

Perusasetelma on seuraava. Yksitoista harteikasta pelaajaa asettuu kentällä vastakkain. Tavoitteena on edetä 10 jaardia eli noin yhdeksän metriä pallon kanssa tai tehdä maali. Jo pelkkä kypärän alta kajastava tuijotus kaataisi kokemattoman, mutta myös olkapäiden raamit kertovat, ettei näihin kavereihin kannata törmätä.

Ellei satu olemaan linjamies. Silloin tavoitteena on vain ja ainoastaan ottaa kontaktia.

– Linja on pelipaikkana siitä harvinainen, että joudut ajamaan kaveria päin täysillä joka downilla, Tampere Saintsin valmentajana toimiva Toni Uusitalo kertoo.

Kangasalan kasvatti purkaa pelin numeroiksi. Hyökkäävällä osapuolella on käytössään neljä downia eli yritystä, jonka aikana on joko edettävä 10 jaardia tai tehtävä maali. Jos tavoite ei täyty, puolustavasta joukkueesta tulee hyökkääjä, joka puolestaan saa neljä yritystä itselleen. Uusitalon mukaan downeja pelataan keskimäärin 120 yhden ottelun aikana.

– Se tarkoittaa, että pelin aikana 60 kertaa on iskettävä joko päin toista tai toinen yrittää iskeä päin sinua. Yksi down kestää usein vain muutaman sekunnin. Tuo aika on vedettävä täysiä.

Uusitalo ei painota suotta sanaa harvinainen. Lajin pelipaikkoja ei nimittäin lasketa yhdellä kädellä.

Amerikkalainen jalkapallo herättää mielikuvia, vaikka ei lajia paremmin tuntisikaan. Muutaman sekunnin ajan 22 isokokoista pelaajaa törmäilee yhteen, kunnes pallon kanssa juossut hyökkääjä halailee nurmea tai peliväline saadaan tavalla tai toisella maalilinjan yli.

Uusitalo kuitenkin vakuuttaa, että pelin ydin on taktiikassa.

– Jenkkifutis on paitsi teknisin myös taktisin laji, mitä on. Jos ajattelee esimerkiksi meidän joukkueemme hyökkäyksen pelikirjaa. Siinä on arviolta 70 sivua esimerkiksi erilaisia pelitaktiikoita ja aloitusmuodostelmia.

Kun lajiin pääsee sisälle, sekavan alkuvaikutelman alta paljastuu monimutkainen ja vaativa peli, joka vaatii nopeaa reagointikykyä ja tilannetajua.

– Kun valmistaudumme peliin, saatamme käyttää kymmeniä tunteja pelkästään siihen, että katsomme videoita vastustajan pelaamista peleistä.

Uusitalon mukaan amerikkalainen jalkapallo ei ole ainoastaan isojen ihmisten laji. Järeimmät pelaajat pitävät huolta siitä, että palloa kuljettavaa ei jyrätä liian aikaisin. Mutta jos pallo sattuu olemaan omissa käsissä, on oltava nopea ja ketterä. Eikä pituudesta ole itsestään selvää etua.

– Lyhyet kaverit ovat itse asiassa pahimpia, Kangasalta kotoisin oleva Jyrki Luukkonen painottaa.

Luukkosen suusta kuultuna sanat kuulostavat vakuuttavilta. Linjamiehellä on mittaa lähes kaksi metriä.

– Tärkeintä on päästä mahdollisimman alas, jotta voi hallita vastaan tulevaa pelaajaa.

Pienillä pelaajilla on tässä selvä etu, sillä he pääsevät matalammalle ja saavat voimansa käyttöön sieltä.

– Ja tämä on vielä aivan perustason linjapelaamista ilman mitään hienouksia, Uusitalo täydentää.

Vaikka jenkkifutis on näyttävä laji, ja sitä pelataan Suomessakin maajoukkuetasolla, amerikkalainen jalkapallo elää edelleen marginaalissa. Lajia on voinut harrastaa Pirkanmaalla jo 1980-luvulta lähtien, mutta ennen vuosituhanteen vaihdetta koetun huuman jälkeen joukkueita vaivaa Uusitalon mukaan krooninen pelaajapula.

– Etenkin junioripelaajista on kova pula.

Uusitalo vakuuttaa, että peli sopii aivan kaikille, ja vaikka varusteisiin saa upotettua halutessaan pienen omaisuuden, alkuun pääsee edullisesti tai jopa ilmaiseksi.

– Meilläkin on varastossa kymmeniä varustepaketteja, joilla pääsee kokeilemaan. Suojia ja kypäriä myydään myös paljon käytettynä. Olen itse ostanut koko paketin halvimmillaan 70 eurolla.

Tampere Saints järjestää maksuttoman neljä päivää kestävän alkeiskurssin, joka kulkee nimellä Rookie Camp. 14–18-vuotiaille suunnattu kurssi kokoontuu ensimmäisen kerran 4.10. kello 17.15 Tampereella Pyynikin kentällä.