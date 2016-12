Lehti on kylän yhteinen projekti

Kangasalan Sanomat selvittää lukijatutkimuksen avulla, mitä mieltä kangasalalaiset ovat oman paikkakuntansa sanomalehdestä. Kysymyksiä esitetään myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole lehden tilaajia.

Nykyaikana kaikki mediat mittaavat lukija- ja käyttäjäsuhdettaan. Digitaalisuuden myötä mitattavuus on noussut entistä tärkeämmäksi.

Edellisen kerran Sanomat teki vastaavan tutkimuksen pari vuotta sitten. Yli puolet tuolloin kyselyyn vastanneista ilmoitti säilyttävänsä lehden vähintään viikon verran. Noin puolet lukijoistamme ilmoitti lukevansa lehdestä lähes kaikki jutut, osa jopa kannesta kanteen.

Vastanneista 69 prosenttia oli sitä mieltä, että lehti on tärkeä paikkakunnan puolestapuhuja ja 53 prosenttia vastanneista ilmoitti, että lehti on tärkeä paikkakunnan hengenluoja.

Nämä ovat paikallislehdelle erityisen tärkeitä arvoja, ja on hienoa, että näin moni lukijoistamme kokee lehden onnistuvan tässä työssä.

Lehdelle ja sen kehittymiselle on ensiarvoisen tärkeää, että lehden lukijasuhde on kunnossa. Seuraamme tätä erilaisilla mittareilla, muun muassa vuosittain levikintarkastuksen kautta

Levikintarkastuksesta vastaa Media Audit Finland (ent. Levikintarkastus Oy). Tämän vuoden levikkilukemat otetaan syyniin jälleen vuodenvaihteessa.

Edellisvuoden tilasto kertoo, että Aamulehti kannetaan Kangasalla 47,9 prosenttiin kotitalouksista. Kangasalan Sanomilla vastaava luku on 42,3, Sydän-Hämeen Lehdellä 8,2 ja Helsingin Sanomilla 2,7.

Tämä kertoo, että olemme Kangasalla vahva toimia ja sitä haluamme olla myös jatkossa. Kaikista edellä mainituista lehdistä ainoastaan Kangasalan Sanomilla sisältö on 100-prosenttisesti paikallista.

Siksi kannattaa vastata rehellisesti ja suoraan, jos sinun puhelimesi soi. Suora palaute auttaa meitä kehittämään lehteä. Paikallinen sanomalehti on parhaimmillaan koko kylän yhteinen projekti.