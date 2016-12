Pekka Hirvonen ja Aarne Kähkönen laskivat seppeleen sankarihaudalle Mikko Ritakallion kanssa.

Aseveljet jaksavat vielä

Kangasalla itsenäisyyspäivää vietettiin perinteiseen tapaan. Juhlapäivän jumalanpalvelus keräsi kirkon lähes täyteen. Paikalla oli runsaasti partiolaisia, jotka antoivat partiolupauksensa.

Jumalanpalveluksen jälkeen väki kerääntyi sankarihaudoille katsomaan seppeleen laskua. Ensimmäisenä, kuten tapoihin kuuluu, seppeleensä laskivat aseveljet.

Piakkoin 97 vuotta täyttävä Pekka Hirvonen ja häntä muutaman vuoden nuorempi Aarne Kähkönen kunnioittivat kaatuneita veljiään reservin yliluutnantin Mikko Ritakallion kannatellessa seppelettä heidän puolestaan.

Myöhemmin Kangasala-talossa pidetyssä juhlatilaisuudessa Hirvonen kertoi, että hän on ollut veteraanitoiminnassa mukana kymmeniä vuosia.

Yhä edelleen hän osallistuu toimintaan, muun muassa vuosittaisille retkille.

– Yhteinen toiminta on tuonut elämää vuosiin, Hirvonen totesi.

Rauhanturvaajan vaaleansinistä barettia kantanut valtuutettu Tommi Rönö (sd) nosti puheessaan sankarihaudalla esille ikäihmisten yksinäisyyden puheessaan sankarimuistomerkillä.

Hän kertoi 91-vuotiaasta veteraanista, jonka ainoa seura on kolme kertaa viikossa kotona käyvä kodinhoitaja.

– Eihän tämä voi näin olla. Mies, joka eli nuoruuttaan sodassa ajatuksella ketään ei jätetä, on jätetty yksin. Mitä meistä jokainen voi tehdä asian eteen? kysyi Rönö.

Rönö on kuullut sota-ajasta isoisältään. Rönön mukaan pikkupojalle ei puhuttu yön kauhuista, painajaisista, kuolemasta tai pelosta. Aseen käytöstä hän sai yhden ainoan opin.

– Älä koskaan suuntaa asetta muuta ihmistä kuin vihollista kohti. Asia, joka pitää muistaa tänä päivänä näiden aikojen surullisten uutisten aikana, Rönö totesi viitaten Imatralla tapahtuneisiin surmatöihin.

Juhlapäivän ohjelma jatkui Kangasala-talossa. Valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia (sd) nosti tervehdyssanoissaan esille ajankohtaiset teemat, tulevan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen.

Kouhian mukaan sote-soppa ei maistu kaikille, mutta se on kuitenkin syötävä, jotta toimintoja voidaan järjestää uudelleen, päällekkäisyyksiä poistaa ja hakea sitä kautta parempaa tuottavuutta ja tehokkuutta.

Kouhian mukaan on ilmeistä, että uudistus etenee puutteistaan huolimatta. Siksi Kangasalan on keskityttävä jo nyt viemään eteenpäin niitä asioita, jotka tulevaisuudessakin ovat peruskuntien työsarkaa.

– Kangasalla on suunnattava katse eteenpäin samalla kun yritämme vaikuttaa siihen, että uudistuksen valuvikoja korjataan.

Kouhia luetteli suuren määrän hankkeita, joita Kangasalla on viime vuosina saatu käyntiin. Hengästyttävän pitkällä listalla on monenlaisia kunnan elinvoimaisuutta parantavia asioita. Viimeisimpänä kunta uutisoi perjantaina keskustan hotellihankkeen etenemisestä.

– Kangasalasta on joskus sanottu, että meiltä puutu rohkeutta. Uskon, että tuo rohkeus jatkuu, muutoin ei tapahdu kehitystä, mutta muistetaan tehdä ne niillä voimavaroilla, mitä meillä on.

Tänä vuonna Kangasalan kunnan järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa nähtiin hiukan poikkeuksellista ohjelmaa. Siellä allekirjoitettiin alueen eri toimijoiden kesken Sarsan alueen huolenpitosopimus.

Taustalla on ajatus, että joukko vapaaehtoisia voi adoptoida erilaisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. He eivät omista paikkaa, mutta he voivat pitää paikasta huolta, tutkia sitä ja järjestää paikalla erilaisia tapahtumia.

Suomessa toiminnan käynnisti ensimmäisenä Pirkanmaan maakuntamuseo vuonna 2008. Se palkittiin tänä vuonna Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen Grand Prix-palkinnolla.

Sarsan alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde Kangasalla. Siellä on ollut asutusta jo 8 000 vuoden ajan. Tästä on merkkinä muun muassa kivikautinen liesi, Suomen vanhin keittiö.

– Ajatus kohteen adoptoinnista tuli elinkeinotoimelta toukokuun lopussa. Tätä ennen olimme jo sopineet alkuvuodesta maanomistaja Sonja Leskisen kanssa yhteistyöstä Pohtiolammen kivikautisen asuinalueen kehittämisessä, toteaa hankkeessa vahvasti mukana oleva Heikki Mäenpää.

– Muinainen Sarsa kuuluu oleellisena osana tuotantoryhmälläni työn alla olevaan Aikamatka Kangasalla -kokonaisuuteen.

Nyt Sarsan alueen toimijat, muun muassa Wääksyn kartano, Pohtiolampi ja Huutijärven kyläyhteisö, ovat sitoutuneet huolehtimaan ja kehittämään aluetta.

Ajatuksena on, että alueesta saadaan matkailullisesti vetovoimainen kohde.

– Juhlassa solmittu alkuvaiheen avaintoimijoiden yhteistyösopimus on tärkeä askel konkreettisten toimien jatkumolla Sarsan alueen kehittämisessä. Esimerkiksi Pohtiolammella 50 vuotta jatkunut toiminta antaa hyvää pohjan palvelujen laajentumiselle.