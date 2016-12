Kenraaliluutnantti evp. Heikki Lyytinen oli Kontulan itsenäisyysjuhlan pääpuhuja. Kuvassa hänen vierellään rouva Helena Toukola ja metsätalousneuvos Jarmo Toukola.

Nato-jäsenyys kaipaa avointa keskustelua

Kontulassa vietetyssä perinteisessä Sahalahden itsenäisyysjuhlassa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kenraaliluutnantti evp. Heikki Lyytinen käsitteli juhlapuheessaan Suomen maanpuolustuksen nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Peruslähtökohtia hän piti hyvinä, sillä edelleenkin noin 75 prosenttia miespuolisesta väestöstämme suorittaa varusmiespalveluksen. Sen lisäksi yli 800 tyttöä hakeutui tänä vuonna vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

– Suomen suhde Natoon on myös ollut yksi kestopuheenaihe. Se sammuu useimmiten siihen toteamukseen, että Suomen mahdollinen liittyminen aiheuttaisi uhkaa Venäjälle, Lyytinen totesi.

Hänen mielestään aihe on tärkeä ja vaatisi avoimen keskustelun ja selvittämisen niin, että suomalaiset ymmärtäisivät, mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys.

– Teknisesti ja taloudellisesti ilman merkittäviä lisäkustannuksia Suomi olisi valmis liittymään sotilasliiton jäseneksi. Suomi täyttää tällä hetkellä paremmin Naton edellyttämät kriteerit kuin moni varsinainen jäsenmaa.

Poliittinen päätös olisi luonnollisesti vaikea, mutta Lyytisen mukaan Naton tarjoamat turvatakuut ovat myös melkoisen hyvä palovakuutus kiristyvässä kansainvälisessä tilanteessa.

– Vakuutus on toki otettava silloin, kun se on saatavissa.

Avaussanat sahalahtelaisjärjestöjen toimeenpanemassa juhlassa lausunut Sahalahden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja, metsätalousneuvos Jarmo Toukola viittasi Tilastokeskuksen tuoreisiin lukuihin.

– Suomi kuuluu edelleen maailman parhaisiin maihin, on sitten kysymys tasa-arvosta, hallinnosta, turvallisuudesta, koulutuksesta tai terveydenhuollosta.

– Nämä ovat arvoja, joita monet voivat maailmassa nähdä vain kaukaisissa haavekuvissa, Toukola totesi.

Sahalahti-Seura myönsi Sahalahti-palkinnon Tuula Jussilalle tämän ansioista vapaaehtoistyön parissa. Jussila tunnetaan Sahalahdella laajalti, hän on jo pitkään tehnyt pyyteetöntä työtä etenkin vanhusten parissa.

Musiikkitarjonnasta juhlassa vastasivat viulistit Iida Saarinen ja Ulla Terva säestäjänään pianisti Jyrki Lähteenmäki, sekä Kangasalan mieslaulajat.