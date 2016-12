Kuhmalahden Suojan sali täyttyi itsenäisyyspäivän iltana iloisesta puheensorinasta, kun illalliselle saapuneet etsivät hyviä istumapaikkoja ja tiirailivat kuvakulmaa isolle valkokankaalle. KUVA: Outi Pettersson

Lauri Niemelä Kuhmalahdella: Suomi pärjää kyllä

Kuhmalahdella itsenäisyyspäivän vietto alkoi seppeleenlaskulla Vehkajärven sankarihaudalla. Jumalanpalveluksen jälkeen seurasi seppeleenlasku kirkonkylän sankarihaudalla ja juhla Pentosalissa. Juhlapuheen piti toimittaja Lauri Niemelä, joka listasi Suomea koettelevia uhkia.

Uhkakuvista huolimatta Niemelä oli tulevaisuuden suhteen toiveikas.

Ensimmäinen juhlapuhujan listaama uhkakuva on informaatiovaikuttaminen, josta hän esitti esimerkin: kun venäläinen Sukhoi loukkasi kaksi kertaa Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla, Venäjän viranomaiset kiistivät jyrkästi ilmatilaloukkauksen.

– Venäjä on tällä hetkellä ainoa maa, joka harrastaa tätä. Se haluaa vaikuttaa Suomen ja suomalaisten kantaan Natosta ja Natoon liittymisestä. Samalla hajotetaan EU:n yhteistä rintamaa.



Toinen uhka ovat niin sanotut trollit, keksityt uutiset. Tietyt venäläiset uutistoimistot välittivät tietoa, ettei mitään ilmatilaloukkausta tapahtunut. Päinvastoin, suomalaiset keksivät koko jutun, eivätkä pystyneet todistamaan tapahtunutta.

– Pitää pystyä erottamaan trollit oikeista uutisista, Niemelä tähdensi.



Lisäksi hän huomautti, että kaikki suurvallat pyrkivät hakkeroimaan muiden maiden tietojärjestelmiä. Kolmas hänen mainitsemistaan uhista onkin kyberuhka.

– Tarkoituksena on päästä vaikuttamaan esimerkiksi rautateiden tai lentoliikenteen ohjaukseen. Vielä tehokkaampaa olisi sähköntuotannon keskeyttäminen. Muistatte hyvin, kuinka vuosi sitten marraskuussa Kuhmalahdellakin puut kaatuivat tai taipuivat sähkölinjoille painavan räntälumen ja myrskyn takia. Sähköt katkesivat, maitotilat olivat suurissa vaikeuksissa, talot kylmenivät, kännykät eivät pelanneet. Varavoimat loppuivat, kun linjojen korjaaminen vei aikaa ja myrsky jatkui.

– Tämä on kuitenkin vasta pieni esimerkki täydellisestä sahkökatkosta. Kyber tarkoittaa laajassa merkityksessä yhteiskunnan lamaannuttamista. Suomen viranomaisilla on onneksi valmius kyberuhkan varalle, siitä on valmiit suunnitelmat.



Niemelä kuitenkin toivoi, ettei mikään hänen esittämistään uhista toteudu. Toiveikkuutensa pohjaksi hän esitti aiempia pelkoja, jotka eivät ole käyneet toteen.

– 1960-luvulla pidettiin varmana, että ruotsalaiset tulevat ja "valloittavat" Ahvenanmaan. Eipä tapahtunut muuta kuin sitä, että turisteja tulee lännestä laivoilla, lähinnä juhlimaan.

– Saksalaisia turisteja ilmestyi maahamme pilvin pimein ja pelättiin, että järviemme rannat mökitetään, saaristot ainakin. Saksaa puhuvien mökkejä on täällä Kuhmalahdellakin, muttei mitään haittaa niistä ei ole.

– Venäläisiä uusrikkaita vyöryi Suomeen viisi vuotta sitten. Pidettiin varmana, että Saimaan rannat menetetään. Näin ei ole käynyt. Viime vuonna pakolaisia tuli 31 000 henkeä. Suhteellisen hyvin on pärjätty heidänkin kanssaan.

– Vaikka ahtaassa raossa ollaan, kyllä se tästä. Minä ainakin uskon näin.