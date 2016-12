Metsänhoitoyhdistys Roine julkaisee kuusikätköjen koordinaatit lauantaina 10.12. aamukahdeksan maissa.

Kuusi odottaa kätkössä löytäjäänsä

Haaveiletko kuusenhakuretkestä metsään, mutta et omista metsää? Tilaisuutesi voi koittaa ensi lauantaina, kun metsänhoitoyhdistykset järjestävät valtakunnallisen Joulukuusikätköily-tapahtuman.

Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueella toimiva Metsänhoitoyhdistys Roine on mukana tempauksessa, jonka tavoitteena on toivottaa kaikille hyvää joulua ja muistuttaa, ettei joulukuusen hakeminen metsästä kuulu jokamiehen oikeuksiin.

Kätköilyjoulukuusi tai -kuuset löytyvät koordinaattien osoittamasta paikasta lauantaiaamuna. Paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona.

Palkintokuusen tunnistaa punaisesta metsänhoitoyhdistys-kuitunauhasta, jolla se on koristeltu.

Kuusen lisäksi kätköpaikassa on kätköpurkki, jossa on lokivihko, johon toivotaan kaikkien paikan löytäneiden kirjaavan käyntinsä.

Kuusikätköt voivat sijaita yksityisten henkilöiden, kuntien tai valtion omistamilla mailla tai piha-alueilla. Kätköjen etsijöiden tulee noudattaa jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia ja toimia häiriötä tai vahinkoa aiheuttamatta.

Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan lauantaina 10.12. noin kello 8 osoitteessa mhy.fi/roine/ajankohtaista.