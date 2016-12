Kangasalalaisista paikalle pääsivät Jan Veckman sekä Lotta, Valtteri ja Maija Rahkonen. Kaikki suhtautuivat huomionosoitukseen vaatimattoman tyynesti.

Pelastuslaitoksen luonnehdinnan mukaan kärkiluokkaa

Pirkanmaan pelastuslaitos ojensi tänään huomionosoitukset 14:lle onnettomuustilanteessa hyvin toimineille pirkanmaalaiselle. Heistä seitsemän on Kangasalta, ja kyseessä on kolme sisarusryhmää.

Vuosi sitten juuri vuodenvaihteen kynnyksellä neuvokkaat nuoret pelastivat veden varaan joutuneen naisen, joka oli lähtenyt pelastamaan koiraansa.

Alakouluikäiset Viljo ja Siiri Yläjärvi hakivat nopeasti apua rannan naapurista, kun heidän äitinsä putosi jäihin. Naapurissa ollut Valtteri Rahkonen juoksi rantaan. Valtterin äiti Merja Palin jäi soittamaan 112:een. Samaan aikaan rantaan ehtivät 16-vuotiaat Maija ja Lotta Rahkonen. Nuoret hakivat kotoaan koiran talutusremmejä ja sitoivat niistä pitkän köyden, jonka avulla he saivat naisen jäälle.

Rahkosen sisarukset ovat palanneet mielessään muutaman kerran tapahtuneeseen, mutta vain hyvillä mielin miettiessään, että tilanne päättyi onnellisesti.Partiotaustasta oli operaatiossa varmasti hyötyä. Nuoret esimerkiksi tiesivät, että märkiä vaatteita pitää saada nopeasti pois ja kuivaa päälle.

Pelastuslaitos huomioi myös veljekset Joona ja Jan Veckmanin, jotka toimivat esimerkillisesti viime marraskuussa Saarikylissä.

Isovanhempiensa tilalla Saarikylien Haavistossa kyläilemässä olleet veljekset kuulivat rannasta huutoa ja havaitsivat kaksi jäihin pudonnutta henkilöä. Pojat lähtivät apuun, ottivat mukaansa köyttä ja turvaksi soutuveneen, jotteivät itse putoaisi jäihin.

He saivat pilkiltä palaamassa olleen pariskunnan turvallisesti jäälle. Pelastuslaitoksen ensihoitajat kävivät tarkistamassa veden varaan joutuneiden tilan. Pariskunnalla ei kuitenkaan ollut enää tässä vaiheessa hätää.

- Tapahtuneesta on nostettu ehkä liian suuri haloo. Teimme sen, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä, Jan Veckman sanoo vaatimattomasti.

- Vesi ja jää ovat meille elementteinä tuttuja, ja turvallisuusasiat hallussa jo työnkin puolesta.

Muut huomionosoituksen ansainneet tapaukset sattuivat, Nokialla, Lempäälässä ja Tampereella. Pelastuslaitoksen johtaja Olli-Pekka Ojanen tosin toteaa, että paljon muutakin hyvää, nyt palkitsematta jäänyttä on vuoden mittaan tapahtunut.

Laitos haluaa huomioimisellaan tuoda esille kansalaisten omatoimisen toiminnan tärkeyden.

- Tälläkin hetkellä jossakin päin Pirkanmaata tapahtuu jotain ennakoimatonta, joka muuttaa ihmisten elämänjärjestystä. Pelastuslaitoksella on määrätyt lähtövalmiusajat, mutta me olemme aina auttamattomasti myöhässä, sillä onnettomuus on tapahtunut jo. Ensiksi paikalle osuneet ovat avainasemassa. Kansalaistoiminta on kriittisen tärkeää, jo soitto numeroon 112:een on merkittävä teko, Ojanen sanoo.