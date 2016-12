Keinolumelle hiihtämään?

Neljäntoista valtuutetun ryhmä teki maanantaina demariryhmän puheen­johtajan Pekka A. Lahden suulla valtuustoaloitteen, joka herättää varmasti innostusta hiihdon harrastajissa.

Valtuutetut esittävät, että Kangasalle hankitaan lumitykki. Sen avulla voidaan tuottaa keinolunta, jolloin hiihtokausi pitenisi huomattavasti.

Tarve lumitykille on ilmeinen. Kuten tällä pääkirjoituspaikalla on aikaisemminkin todettu, hiihtoväki on tehnyt viime vuosina käsittämättömiä talkoosuorituksia saadakseen edes jonkinlaiset hiihto-olosuhteet Kyötikkälään.

Lunta on kolattu käsipelillä kasalle. Lunta on rahdattu siitä edelleen moottorikelkalla latu-uralle. Ei kuulosta oikein nykyaikaiselta ratkaisulta.

Aivan kuten Lahti valtuustossa perusteli, keinolumen hyvä puoli on myös se, että se kestää luonnonlunta pitempään.

Sitä tehdään jo edellisenä keväänä seuraavan syksyn tarpeisiin. Lumi säilötään ikiaikaisella menetelmällä, sahanpurukasaan piilottamalla, tulevaa kautta varten.

Kaikenlaisen liikunnan kansanterveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat. Hiihdon hyvä puoli on se, että sitä harrastavat myös ikääntyneemmät ihmiset eli hiihto-olosuhteiden parantuminen koskisi jälleen suurta joukkoa kuntalaisia.

Kangasala on juuri tehnyt päätöksen palloilijoiden olosuhteita parantavasta tekonurmesta. Lumitykki itsessään maksaa huomattavan määrän euroja, lisäksi tarvitaan ainakin sähköä ja runsaasti vettä, jotta lunta saadaan aikaiseksi.

Nähtäväksi jää, järjestyvätkö eurot tykkiin kunnan kukkarosta.

Tästä voisi yrittää rakentaa myös koko kylän hankkeen joukkorahoituksella. Kunta voisi luvata vaikka jokaista lahjoitettua tonnia vasten oman tonninsa.

Jos vaikka tuhat ihmistä maksaa kympin, koossa on jo 10000. Jos kunta laittaa toisen mokoman lisää, on tykkikalusto varmasti jo pitkälti maksettu.