Kirkonkylän kirjelaatikon tekstissä opastetaan näin.

Neljä kirjelaatikkoa huputettu ilkivallan takia

Neljä Postin kirjelaatikkoa on joutunut ilkivallan kohteeksi Kangasalla. Posti on tehnyt tapauksista rikosilmoituksen. Kirjelaatikkoihin jätettyjä lähetyksiä on mahdollisesti kateissa.

Postilaatikot sijaitsevat osoitteissa Finnentie 1, Kuohunharjuntie 1, Puusepäntie 31 ja Kaarninkuja 3. Kirjelaatikot tyhjennettiin edellisen kerran keskiviikkona 14.12. kello 20. Ilkivalta havaittiin kolmessa ensiksi mainitussa paikassa torstaina 15.12. kello 5.40 ja Kaarninkujalla kello 10.

Kyseisten ajankohtien välillä lähetyksiä näihin kirjelaatikkoihin jättäneiden toivotaan varmistavan lähetyksensä perillemeno vastaanottajalta. Tarvittaessa yhteyttä voi ottaa Postin asiakaspalveluun, joka vastaa numerossa 020 071 000 (pvm/mpm).

Murtojen kohteeksi joutuneet kirjelaatikot ovat huputettuina ja toistaiseksi pois käytöstä. Lähtevän postin voi nyt viedä esimerkiksi S-marketin asiakaspostiin tai jakelun lähtöpisteeseen Aakkulantie 21.

Postin kirjelaatikolle tehty ilkivalta on vakava rikos. Siinä häiritään tietoliikennettä ja rikotaan viestintäsalaisuutta.

Posti tekee jokaisesta tapauksesta rikosilmoituksen ja auttaa kaikin tavoin poliisin tutkintaa. Posti muun muassa kerää yhteyttä ottaneilta asiakkailta tietoja mahdollisesti kateisiin joutuneista lähetyksistä. Tiedot toimitetaan poliisille tutkintaa varten. Rikoksen tekijä on vastuussa sekä lähetyksille että kirjelaatikoille aiheuttamistaan vahingoista.

– Teemme kaikkemme suojataksemme asiakkaidemme lähetyksiä. Kaikki Postin kirjelaatikot ovat tukevaa tekoa ja turvallisia, mutta valitettavasti se ei ole estänyt ilkivaltaa, sanoo Postin turvallisuuspäällikkö Heikki Horn.

Poliisi muistuttaa, että kirjeessä ei koskaan kannattaisi lähettää rahaa.