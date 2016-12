Ojenna kätesi ja katso lähelle

LC Kangasalan joululahjakeräys onnistui yli odotusten. Leijonat kertovat viereisellä sivulla, että lahjoitustavaroiden kuljettamiseen tarvittiin kolme henkilöautoa.

Leijonien keräys on vain yksi esimerkki niistä lukemattomista keräyksistä, joita näin joulun alla on meneillään ihmisten auttamiseksi ja ilahduttamiseksi.

Ihmisillä on selkeästi vahva halu tehdä hyvää omassa lähiympäristössään. Paikalliset keräykset toteutetaan useimmiten talkoovoimin, jolloin apu päätyy lyhentämättömänä sitä tarvitseville.

Näppituntumalla arvioiden näyttää siltä, että erilaisia keräyksiä on tänä jouluna enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pitkälle on tultu niistä ajoista, jolloin Pelastusarmeijan joulupata oli liki ainoa tapa muistaa vähäosaisia.

Joulun ydin ei kääriydy lahjapapereihin. Se on piilotettu jonnekin aivan muualle. Toisia puhuttelee kirkon sanoma, joku toinen löytää sen pysähtymisestä arjen keskellä ja läheisten läsnäolosta.

On myös niitä, joita joulu ei voisi vähempää liikuttaa. Koko hössötys ja kuluttaminen yhden juhlan ympärillä saattaa tuntua jopa vastenmieliseltä.

Kaikista vuodenkierron juhlista joulu se, joka herättää eniten tunteita – hyviä ja huonoja.

Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä ja niitä on jokaisen kunnioitettava. Pääasia on, että jokainen saa viettää joulun omalla, parhaaksi katsomallaan tavalla ilman ulkopuolisia paineita.

Jouluna meillä jokaisella on kuitenkin yksi velvollisuus, vaikka joulu itsessään tuntuisi merkityksettömältä. Meillä on velvollisuus katsoa ympärillemme ja olla läsnä niille, jotka ovat vastoin tahtoaan yksin.

Joulunpyhinä yksinäisyys on erityisen raskasta ja raastavaa. Siksi velvollisuutemme on huomata ne, joilla ei ole sukulaisia ja perhettä.

Naapurin ikäihmisen kutsuminen joulukahville saattaa merkitä hänelle enemmän kuin yksikään paketti.