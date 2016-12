Joulupukilla on käytössään kahdeksan poroa. Yhtenä aattona kaikki porot olivat Petteriä lukuun ottamatta sairaita. – Teimme reissun Petterin kanssa kahden. Urakan jälkeen Petteri nukkui kolme vuorokautta putkeen ja söi ruokaa kahdeksan poron edestä, pukki muistelee.

Joulupukki pukeutui jo lapsena punaiseen

Vaikka yksi joulupukin parhaista ominaisuuksista onkin hyvä muisti, ei hänkään aivan kaikkea voi muistaa.

– En ole aivan varma olenko 476, 647 vai 764 vuotta vanha. Onneksi muorin pää on kuin partaveitsi, ja häneltä voin aina tarkistaa ikäni, pukki kertoo hieman huvittuneena.

Mutta mitäpä pukki ikätiedolla edes tekisi? Tärkeintä on, että hän muistaa viedä aattona lahjat jokaiseen maapallon kotiin.

Monisatavuotisesta työurastaan huolimatta pukki ei ole koskaan harkinnut ammatin vaihtamista. Joulupukkina oleminen on pukin mukaan yksi leppoisimmista työnkuvista. Työtä tehdään periaatteessa vain päivä vuodessa.

– Pukilla on pidemmät lomat kuin opettajilla. Ei tässä ole valittamista, pukki hohottaa.

Ei pukki silti koko vuotta laakereillaan makaa. Hän tarkkailee ja ohjeistaa lahjapajassa työskenteleviä tonttuja, hoitaa poroja ja valmistautuu jouluaaton koitokseen. Aaton reitti on suunniteltava joka vuosi uudelleen, sillä maapallolle syntyy koko ajan uusia lapsia. Myös uusia taloja ja asuinalueita rakennetaan.

Loma-ajat pukki ottaa rennosti. Hän pitää kalastamisesta ja uimisesta. Joka vuosi hän matkustaa muorin kanssa Etelän lämpöön. Seuraavaksi on luvassa reissu Thaimaan Pattayalle.

– Tontut tekivät minulle juuri uudet tummanpunaiset uimahousut, kun jostakin syystä vanhat olivat muuttuneet vatsan kohdalta liian kireiksi, pukki kertoo.

Joulupukki oli päämäärätietoinen lapsi. Hän tiesi lähes heti synnyttyään, että hänestä tulee isona joulupukki. Pukiksi tulemista hän harjoitteli muun muassa syömällä hyvin ja pukeutumalla punaiseen. Parrankasvattamisen hän aloitti 3-vuotiaana. Muutamaa vuotta myöhemmin alkoi joulumielen treenaaminen.

– Joulumieltä saa ylläpidettyä meditaatiolla. Keskitytään jouluiseen sanaan tai ajatellaan jouluista maisemaa. Sisäänhengityksellä hengitetään joulumieltä ja uloshengityksellä päästetään irti kaikesta ei jouluisesta.

Korvatunturilla joulumieli säilyy helposti läpi vuoden. Pukista on hauska seurailla ahkeria tonttuja ja muoria, joka keittää joka päivä litrakaupalla riisipuuroa.

Porojen hoitaminen on muorin ja pukin yhteinen harrastus.

– Yhteinen harrastus pitää suhteemme virkeänä, pukki paljastaa.

Toisaalta pitää olla myös omaa aikaa. Ennen vanhaan muori ja pukki tekivät jopa aaton lahjojenjakoreissun yhdessä.

– Siinä meinasi olla pinna kireällä, kun muori jäi joka tupaan suustaan kiinni. Monta kertaa oli vähällä, että lahjat olisivat jääneet jakamatta.

Pukin mielestä pienten erimielisyyksien takia ei parisuhteessa kannata luovuttaa.

– Jos on ollut 400 vuotta yhdessä, kyllä sitä helposti jaksaa toisetkin 400 vuotta.

Tätä nykyä pukki tekee aaton reissun kuitenkin ilman muoria. Suuremmilta kommelluksilta on vältytty, vaikka alkuun kaikista naruista yksin kiinni pitäminen oli hankalaa.

Yhtenä vuonna pukki unohti siirtää kellon talviaikaan.

– Huomasin erheen vasta Uudessa-Seelannissa. Australian Sydneyssä olimme porojen kanssa takaisin aikataulussa.

Tietotekniikan kehitys on muuttanut jonkin verran pukin toimenkuvaa. Esimerkiksi sähköistä kiltteysdataa on helpompi hallinnoida kuin monituhatsivuisia kiltteyskirjoja.

Kiltteysdatasta puhuttaessa pukki ottaa puheeksi kiltin lapsen määritteen.

Kiltteys on pukin mukaan sitä, että on mukava ja kohtelias kaikille ihmisille, niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin työpaikallakin. Aina ei voi kuitenkaan olla kiltti, mutta on tärkeää, että yrittää.

Pukki tahtoo oikaista erään sitkeästi elävän väärinkäsityksen.

– Yleisen harhakäsityksen mukaan tontut tarkkailevat ihmisten kiltteyttä vain joulun aikaan. Tosiasiassa tontut kuitenkin aloittavat tarkkailu-urakkansa jo tammikuun puolivälissä. Tämä meinaa sitä, että omaan käytökseen pitää kiinnittää huomiota läpi vuoden.

Kuka?

– Topias Nurminen

– joulupukkina vuodesta 2006

– alueena Rantakoivisto, Suorama, keskusta

– kalenteri täyttyy yleensä 6. joulukuuta mennessä

– lempijouluruokaa kalat ja räätikkäloora (lanttulaatikko)