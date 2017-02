Kangasalan Sanomilta lähtenyt liikkeelle suuri määrä virheellisiä tilauslaskuja

Suuri joukko Kangasalan Sanomien tilaajia on saanut tänään aiheettoman tilauslaskun. Laskun mukaan tilausmaksu on maksamatta, vaikka todellisuudessa se on maksettu.

Kangasalan Sanomat pahoittelee syvästi tilannetta. Virheen taustalla on järjestelmämuutos.

– Tilauslaskutustamme hoitaa Vantaalla sijaitseva Jaicom. Siellä on siirrytty vanhasta järjestelmästä uuteen. Syystä tai toisesta vanha järjestelmä on lähettänyt nyt automaattisesti muistutuslaskuja liikenteeseen, päätoimittaja-toimitusjohtaja Tuula Ruusumaa sanoo.

Ruusumaa korostaa, että asia pyritään hoitamaan kuntoon mahdollisimman pian, eikä kenenkään tilaus katkea tämän vuoksi.

– Nyt tulleen virheellisen laskun saa repiä ja heittää roskiin, Ruusumaa neuvoo.