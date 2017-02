Porasi reiän tankkiin ja vei menovedet

Pirkanmaalla on varastettu marraskuun puolivälistä lähtien polttoainetta ainakin 52 autosta poraamalla reikä polttoainetankkiin. Tapauksia on poliisille tehtyjen ilmoitusten mukaan ainakin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Suurin osa, 37 varkautta, on tehty Tampereella. Kohteina olleet autot ovat olleet parkkialueilla ja taloyhtiöiden piha-alueilla. Tekojen epäillään tapahtuneen pääosin öisin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan tekoihin liittyvistä havainnoista sähköpostiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Akuutissa tilanteessa voi soittaa yleiseen hätänumeroon 112.