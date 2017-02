Heli Nieminen ja Satu Poutiainen muistelevat vanhojen koululaulukirjojen äärellä lapsuutensa lauluja. Heille laulaminen oli lapsena kaikki kaikessa, mutta nykyisin he tekevät sitä lähinnä omaksi ilokseen.

Postilaulussa soivat siskojen äänet

Se oli aivan tavallinen päivä Rusasen perheen kodissa Nokialla vuonna 1981. Perheen Pirkko-äidin päivä oli kulunut hoitolasten parissa puuhailleessa.

Päivä oli jo kääntymässä kohti iltaa, kun pihaan kurvasi Meri ja Piri Hiltusen isä Risto.

Hän tuli noutamaan tyttöjänsä, mutta ehdotti samalla, että voisivatkohan myös Pirkon tytöt, Heli ja Satu, osallistua erään laulun nauhoituksiin Tampereen Tohlopissa.

Tamperelainen Timo Ruottinen oli säveltänyt lastenohjelmaan tunnusmusiikin, jonka Risto Hiltunen oli sovittanut. Nyt rallatus piti taltioida nauhalle, ja sitä varten tarvittiin lapsilaulajia.

Siitä käynnistyi tapahtumaketju, jonka lopputuloksena syntyi yksi Suomen tunnetuimmista lauluista: Pikku Kakkosen postilaulu. Neljän pikkutyttön äänet soivat laulussa yhä edelleen.

Sittemmin kangasalalaistuneista tytöistä on kasvanut aikuisia naisia. Heli Niemistä ja Satu Poutiaista naurattaa, kun he katsovat vanhaa mustavalkoista kuvaa äänitysstudiosta. Tomerat tytöt seisovat siinä valmiina nauhoittamaan toppahousut päällä.

– Kukaan ei arvannut, että tilanteesta otetaan kuvia. Äitiä harmitti, kun meillä oli noissa kuvissa ulkohousut jalassa, Nieminen ja Poutiainen toteavat huvittuneina.

Nieminen on kuvassa yhdeksänvuotias, pikkusiskonsa muutaman vuoden nuorempi. Nauhoituksesta on jo aikaa, mutta sen naiset muistavat, että laulua äänitettiin moneen otteeseen.

Itse laulaminen sujui tytöiltä rutiinilla, sillä laulaminen oli heidän mielipuuhaansa. He lauloivat lapsena aina ja kaikkialla – jopa bussissa mummolamatkalla Nokialta Kangasalle.

– Kun matkustimme linja-autolla, istuimme etupenkkiin ja lauloimme matkan alusta loppuun. Siellä ei radiota tarvittu. Maksuksi meidän esiintymisemme eivät kuitenkaan käyneet.

Pikku Kakkosen postilaulun taltioimishetkestä napattu kuva levisi viime viikolla julkisuuteen, kun Suomen pitkäikäisin lastenohjelma Pikku Kakkonen juhli 40-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Meillä on tuo kuva, mutta olihan se yllätys meillekin, kun Facebookiin alkoi tulla viestejä tutuiltamme. Emme ole tästä kovin paljon puhuneet ystäväpiirissämmekään.

Helin lapset ovat jo aikuisia, Sadun lapset ovat juuri nyt pikkukakkosvaiheessa. Hoitopäivän jälkeen lapset levähtävät hetken lastenohjelmia katsellen, kun aikuiset valmistavat esimerkiksi ruokaa.

Myös Helin lapset kasvoivat aikanaan Pikku Kakkosta katsellen ja kuulivat äitinsä äänen postiosuudessa.

– Saa nähdä, kuulevatko lastenlapsenikin sen vielä, Nieminen naurahtaa.