Yevgeniya Nyukhalova on LP Kangasalan tuorein rekrytointi.

LP Kangasala teki sopimuksen Yevgenia Nyukhalovan kanssa loppukaudeksi

LP Kangasala on tehnyt loppukaudeksi sopimuksen ukrainalaisen Yevgeniya Nyukhalovan kanssa. Viime kaudella Nyukhalova pelasi Ranskassa huippujoukkueessa Le Cannet, jonka saavutuksiin lukeutuvat muun muassa Ranskan mestaruus, Ranskan Cup-mestaruus ja Champions League.

Nyukhalova oli myös Volero Zurichin riveissä voittamassa Sveitsin mestaruutta ja Sveitsin Cup-mestaruutta kaudella 2013–2014 sekä pronssia 2015 FIVB Volleyball Women’s Club World Championshipistä.

Filippiineillä Nyukhalova pääsi The Philippine SuperLiga All-Stars joukkueessa pelaamaan 2016 FIVB Volleyball Women’s Club World Championship -pelejä.

Yevgeniya Nyukhalova on innoissaan, kun hän on nyt muutamana päivänä päässyt harjoittelemaan LP Kangasalan kanssa. Joukkueen loistavan motivaation lisäksi häneen ovat tehneet suuren vaikutuksen Suomen luonnon kauneus ja metsät.

LP Kangasalan päävalmentaja Virginie De Carne on myös tyytyväinen, kun rosteri on jälleen täynnä.

– Hienoa saada Kangasalle nuori lupaava pelaaja, joka on jo pelannut isoissa seuroissa, kehittämään itseään pelaajana. Nyt, kun jälleen on kaksitoista pelaajaa mukana, on enemmän vaihtoehtoja laittaa pelaajia kentälle kiireisen kevään aikana.

LP Kangasala pelaa keväällä kotimaan liigassa, Suomen Cupissa, ja Challenge Cupissa.