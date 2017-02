Oikeanlaisia tiloja ja markkinointia

Kangasalla on kauhisteltu muutamana viime vuonna keskustan tyhjiä liiketiloja. Tässä lehdessä on kattava juttu, mikä liiketilojen täyttöaste on tällä hetkellä.

Kaiken kaikkiaan vapaita tiloja on 1 400 neliötä. Vapaat huoneistot ovat isohkoja. Pieniin tiloihin on löytänyt melko hyvin vuokralaisia.

Paikkakunnalla on vireillä useita uusia kiinteistöhankkeita. Varsin aiheellisesti kuntalaiset ihmettelevät, mistä niihin löytyy uusia vuokralaisia, kun entisetkään tilat eivät ole täyttyneet.

Nykyisissä, hieman ikääntyneissä tiloissa toimivat yrittäjät pohtivat myös liiketilakannan uusiutumista. Miten heillä on enää varaa toimia keskustassa, jos kaikki tilat uudistuvat ja vuokrat nousevat sen myötä korkealle?

Oleellista lienee uuden suunnittelussa se, että tiloja rakennetaan oikeaan tarpeeseen. Nykyisellä kokemuksella isojen tilojen suunnittelua kannattaa välttää.

Kangasalan Sanomien kokoustilaan kokoontui joulun alla joukko keskustan liiketilojen omistajia.

Niille, joilla on omistuksessaan isoja tiloja, ongelmat vuokraamisessa ovat valitettavan tuttuja. Isoille tiloille ei kerta kaikkiaan ole kysyntää.

Tuossa tapaamisessa nousi selkeästi esille myös se, että tilojen tarjoamisen ja markkinoinnin koordinointi on pirstaloitunut kuntaorganisaatiossa eri tahoille.

Tilojen myynti ja markkinointi kuuluu ilman muuta ensisijaisesti kiinteistön omistajalle itselleen. Olisi kuitenkin tärkeää, että asia olisi myös kunnassa sisällytettynä selkästi jonkun työkuvaan.

Elinkeinojohtaja Lasse Silván toteaa, että kunta tuo tiedot vapaista tiloista verkkoon niin pian kuin mahdollista.

On jo aikakin, sillä elinkeinoelämän näkökulmasta paikkakuntaa markkinoiva Invest Kangasala -sivusto on ollut olemassa jo hyvän aikaa.

Se on nykyaikainen sivusto, joka toimii hyvin markkinoinnin apuvälineenä. Sitä pitää vaan käyttää!