Mitä miettii hiljainen enemmistö?

Kangasalla saatiin sopivasti juuri ennen kuntavaaleja kunnollinen porina aikaiseksi kunnanjohtajan ehdotuksesta ottaa kaupunki-nimitys käyttöön.

Syystä tai toisesta se herät­tää mahdottoman paljon tunteita. Pääosin negatiivisia, jos seuraa yksinomaan verkkokeskustelua.

Kangasalan Sanomat kirjoitti maanantai-iltana kunnan­hallituksen kokouksen jälkeen aiheesta pienen uutisen lehden verkko­sivuille.

Keskustelu kiihtyi illan aikana melkoisesti, ja liikkeellä näyttivät olevan lähes yksinomaan asiaa vastustavat henkilöt. Muutama valtuutettu rohkeni pistämään lusikkansa soppaan ja lausumaan asiasta kantansa julkisesti.

Kangasalan Sanomien verkossa julkaistuun kyselyyn oli tiistai-iltapäivään mennessä vastannut 413 henkilöä. Heistä 83 on sitä mieltä, että kaupunki-nimitys on hyvä ja positiivinen asia. 330 henkilöä vastustaa asiaa, osa kovin kiihkeästikin.

Kunnanjohtaja on moneen otteeseen korostanut, että kaupungiksi ryhtyminen ei vaikuta taksoihin, veroihin tai maksuihin eikä se anna aihetta nostaa virkamiesten palkkoja.

Hänen mukaansa se voi kuitenkin tuoda paljon hyvää tullessaan imagollisessa mielessä.

Vastustajien pääargumentti on juuri päinvastainen. He pelkäävät, että kunnan imago kesäpäivän leppoisana pitäjänä on mennyttä, jos kunta ryhtyy kaupungiksi.

Nyt olisi mielenkiintoista tietää, mitä miettii kunnan hiljainen enemmistö. Se, joka ei huuda mielipidettään julki sosiaalisessa mediassa. Ovatko hekin jyrkästi asiaa vastaan?

Kuntapäättäjät - virkamiehet ja luottamushenkilöt - arvostavat varmasti perusteltua ja asiallista palautetta asiassa. Heidän yhteystietonsa löytyvät kunnan verkko­sivuilta, joten ei muuta kuin mielipide matkaan.

Luotamme siihen, että demokraattisesti valitut päättäjät osaavat tehdä helmikuussa oikean päätöksen eri näkökulmia puntaroituaan.