Tällaiset sortsit sopivat uimahalliin! Paula Liinamaa toivoo, että sortsikiellon kumoaminen tuo lisää nuorisoa uimaan.

Hallissa saa nyt uida myös sortseilla

Uimahallin toimitusjohtajalla Paula Liinamaalla on hyviä uutisia: uimahallissa on saanut keskiviikosta lähtien käyttää sortseja uima-asuna.

Aikaisemmin sortsimalliset uimahousut olivat kielletty hygie­niasyistä. Kiellon purku ei tarkoita, että uimahalliin saa jatkossakaan lompsia mitkä tahansa sortsit jalassa.

– Uimahallissa käytetään maksimissaan polvimittaisia, uintiin tarkoitettuja sortseja. Samoilla housuilla, joilla käydään esimerkiksi salilla, ei voi tulla uimaan, Liinamaa sanoo.

Liinamaan mukaan markkinoille on tullut paljon hyviä uimasortsituotteita. Jos samoilla housuilla ui järvessä, ne pitää pestä normaalisti pesukoneessa.

Sama ohjesääntö koskee tosin kaikkia muitakin uima-asuja.

– Uimahallissa peseytyminen ja uima-asujen puhtaus on kaikki kaikessa. Kangasalan hallissa vedenlaatu on hyvä. Järjestämme aika ajoin asiasta myös tehotiedotusviikkoja.

Uimahalliyhtiö on saanut paljon palautetta uimasortsikiellosta. Asiaa onkin puitu laajasti uimahallien keskuudessa. Jokainen halli tekee asiassa kuitenkin itsenäisen päätöksen.

– Nuoriso on toivonut tätä. Olemme kuunnelleet heitä, koska he ovat meille tärkeä asiakaskunta. Uima-asu ei saa olla este uintiharrastukselle.

Sortsikiellon kumoaminen saattaa tuoda uimahallille uusia asiak­kaita. Viime vuonna hallissa polski 207 960 asiakasta. Se on hieman edellisvuotta vähemmän.

Liinamaan mukaan vähennyksen taustalla on Kalevan uimahalliremontin valmistuminen.

Vaikka asiakasmäärä hiukan väheni, hallin kapasiteetti on edelleen ylikäytössä. Kangasalan uimahalli on mitoitettu 200 000 vuotuiselle asiakaskäynnille.

Uimahalliyhtiö valmistautuu parhaillaan uimahallilaajennukseen. Kunnanhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen takaushakemuksen. Halliyhtiö hakee kunnan takausta 1,9 miljoonan euron lainalle.

– Jos saamme opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen, takauksen tarve on pienempi. Avustuspäätöksen saamme huhtikuussa. Laajennuksen aloitus riippuu avustuspäätöksestä.

Lainatakausanomus laitettiin kuntaan jo tässä vaiheessa, vaikka valtion tuki on vielä auki. Liinamaa on saanut ministeriön suunnasta viestiä, jonka mukaan tuen saamista voi edistää se, että rahoitusasiat ovat selviä.

Laajennuksessa uimahalli saa yhden altaan lisää. Se rakennetaan Lahdentien rampin kulmaan jäävälle alueelle. Liinamaan mukaan uusi allas vapauttaa nykyisen terapia-altaan täysin asiakaskäyttöön.

– Pystymme lisäämään oleellisesti liikuntaryhmiä, uimakouluja ja myymään esimerkiksi naapurikuntien kouluille lisää halliaikaa.