Postin kulku tuskin paranee

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti elokuun alussa muistion postilain uudistamisesta lausuntokierrokselle. Ministeriö haluaa selvittää eri toimijoiden näkemyksiä postitoiminnan uudistamistarpeista.

Ministeriö korostaa tiedotteessaan, että ehdotukset eivät ole ministeriön linjauksia. Tällä halutaan rauhoittaa kansalaisia, jotka ovat kyllästyneitä postin jakeluongelmiin.

Jakelutiheydestä on esillä kaksi vaihtoehtoista mallia: viisipäiväisen jakelun säilyttäminen tai siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun. Kerrostalojakelussa voitaisiin sallia lokerikkojakelu.

Lakiesitys on tarkoitus viedä eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana.

Postilla on jatkuvasti vähemmän jaettavaa. Sen vuoksi se on alkanut voimakkaasti uudistaa toimintaansa. Tämä näkyy esimerkiksi Kangasalla siten, että posti jaetaan monin paikoin vasta illalla.

Postilaki velvoittaa jakamaan kirjelähetykset viitenä päivänä viikossa. On selvää, että lain kirjain ei ole viime aikoina toteutunut: kangasalalaiset ovat raportoineet pitkin vuotta päivistä, jolloin postinkantajaa ei ole näkynyt.

Kun asiaa on kysytty Postilta itseltään, vastaukseksi on saatu kömpelöitä selityksiä. Kun samaan aikaan mainostetaan ruohonleikkkuupalveluita, on selvää, että ihmiset ovat hämmentyneitä ja kiukkuisia.

Muutoksia on luvassa, sen voi sanoa melkoisella varmuudella. Todennäköistä on, että Suomessa ainakin esitetään vähennettäväksi jakelupäiviä jo seuraavan vuoden parin sisällä.

Ovatko suomalaiset tähän valmiita? Tuskinpa. Digitalisoituminen ei ole vielä riittävän pitkällä. Tästä syystä tarvitaan vielä siirtymäaikaa, jolloin jakelu turvataan joka puolelle Suomea tasapauolisesti viitenä päivänä viikossa.

Myös kerrostalojen lokerikkojakelu tullee yhdeksi jakelua keventäväksi vaihtoehdoksi. Vaikka tuo muualla Euroopassa hyvin yleinen jakelutapa on jo ehätetty tuomitsemaan monelta taholta, kuulostaa se kuitenkin järkevältä uudistukselta.