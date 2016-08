Elenian sähkökatkokartta Kangasalla lauantaina hieman ennen iltakuutta.

Rauli-myrsky on jo heikentynyt

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut kiireinen iltapäivä, alkuilta ja kiire tulee vielä jatkumaan myrskylukemiin kohonneista puuskittaisesta tuulesta johtuen. Päivän aikana on ollut noin 300 vahingontorjuntatehtävää. Tehtäviä tulee jatkuvasti lisää.

Rauliksi nimetty myrsky on aiheuttanut Pirkanmaalla häiriöitä sähkönjakelussa, kun puita on kaatunut sähkölinjoille. Kymmeniä tuhansia kotitalouksia on edelleen ilman sähköä. Myös matkapuhelinliikenteessä on häiriöitä.

Kovimpien puuskien arvioidaan kuitenkin olevan jo ohi. Tuuli on heikentynyt ja sen arvioidaan heikentyvän edelleen illan aikana. Vahingot työllistävät pelastuslaitosta vielä pitkään tuulen heikennettyäkin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Rauli-myrsky on osoittautunut vaikutuksiltaan poikkeuksellisen voimakkaaksi kesämyrskyksi. Rauli-myrskyn kovimmat puuskat riehuivat koko päivän myrskylukemissa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että myrskytuhoissa näkyy vuodenajan vaikutus selvästi. Lehdessä olevat puut ja paikoin tavanomaista märempi maaperä ovat edesauttaneet puiden kaatumista. Lisäksi myrskyn pahin vaihe sattui päiväsaikaan, jolloin auringon lämpö lisäsi puuskaisuutta.

Elenian alueella myrsky katkoi sähköjä kaikissa Elenian verkkoalueen maakunnissa Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pahimmillaan Elenian asiakkaita oli sähköttä noin 100 000.

Eleniasta kerrotaan, että pitkään kestänyt myrskyisä tuuli on vakavasti viivästyttänyt viankorjauksen alkua. Sähköverkon vikaantuneet alueet on ennen varsinaista viankorjausta aina ensin rajattava eroon kunnossa olevasta verkkoalueesta. Tätä vika-alueiden rajausta on koko päivän hidastanut se, että myrsky on aiheuttanut jatkuvasti uusia sähkökatkoja.

Laajamittaiseen sähköverkon vaurioiden korjaukseen sekä verkolla kaatuneiden puiden raivaukseen päästään vasta yön ja aamun aikana. Viankorjaus jatkuu läpi yön ja aamusta alkavat sähköverkon helikopteritarkastukset, joiden perusteella arvioidaan miten pitkään Rauli-myrskyn vaurioiden korjaaminen kestää.

Elenian sähkökatkotilannetta voi seurata osoitteessa elenia.fi/sahko/sahkokatkotilanne.

Johdoilla roikkuviin puihin ei saa koskea eikä ryhtyä itse raivaamaan. Sekä raivaus- että korjaustyöt ovat turvallisuussyistä ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Mikäli sähköjen palauduttua kiinteistön sähköverkko käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Näissä tilanteissa kannattaa heti katkaista sähkö pääkytkimestä ja ottaa yhteys Elenian vikapäivystykseen 020 690 911.